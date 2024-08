Más allá de que está retirado de la actividad profesional por un problema de salud, el Kun Agüero sigue metido en el presente del fútbol a nivel mundial. Además de sus habituales streamings, es comentarista en la cadena ESPN y aprovecha su tiempo libre para brindar diferentes entrevistas.

Corría el 2015 cuando el máximo goleador argentino de la Premier League fue consultado por los mejores jugadores de la historia. Y no dudó en colocar a dos compatriotas: Lionel Messi, uno de sus grandes amigos, y su ex suegro, Diego Maradona.

En diálogo con la sección Getting to know the Stars de la página oficial de la UEFA Champions League, el Kun fue consultado por los mejores cinco futbolistas y destacó que “Messi, Ronaldo el brasileño, Ronaldinho y Maradona son los más grandes”, indicó. Y añadió: “Solo cuatro, pero para mí, ellos”.

Pese a que no pudo coincidir con la Pulga, ya que se marchó de FC Barcelona hacia Paris Saint-Germain cuando Agüero abandonó Manchester City, sí lograron jugar juntos en la Selección Argentina. Allí fue que descubrió la intimidad y los detalles futbolísticos del rosarino, que es considerado uno de los más grandes jugadores de la historia.

Messi y el Kun Agüero celebrando el título olímpico en 2008.

Los 4 jugadores a los que el Kun Agüero no quiso mencionar

A la hora de elegir a los mejores jugadores del mundo, el Kun Agüero evitó mencionar a figuras de la talla de Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Pelé o Johan Cruyff, quienes cambiaron la historia del deporte más popular en todo el planeta.