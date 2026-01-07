Lucas Beltrán se considera mejor que Maxi Salas y peor que Edinson Cavani y otros 3 delanteros: “Hizo una carrera increíble”

Después de su préstamo en Colón de Santa Fe, Lucas Beltrán regresó a River para asentarse como titular. A base de goles y buenos rendimientos, fue una pieza clave para la obtención de la Liga Profesional 2023, y por esto fue transferido a la Fiorentina a cambio de poco más de 12 millones de dólares.

Ahora, a préstamo en Valencia de España para sumar más protagonismo, el delantero de 24 años participó de una entrevista con el youtuber Ezzequiel, en donde uno de los retos fue hablar cuando escuchara a un delantero que sea o haya sido mejor que él.

En total, fueron 20 los futbolistas que le nombraron al delantero surgido de las divisiones inferiores de River y solamente habló en cuatro oportunidades, ya que los considera mejores que él. Los mismos fueron el uruguayo Darwin Núñez, Gabriel Jesús, Mauro Icardi y Edinson Cavani.

A la hora de hablar sobre el delantero de Boca, fue en la única ocasión en la que agregó algo más a su habitual sí. “Hizo una carrera increíble”, fundamentó para explicar el motivo por el que eligió al uruguayo como uno de los delanteros que fueron mejores que él.

Por otro lado, el argentino no habló cuando nombraron a 16 delanteros. Entre ellos se destacan Miguel Borja, quien fue su compañero en River, así como también Maxi Salas, Miguel Merentiel, Maravilla Martínez, José Manuel López y Vitor Roque, todos del fútbol sudamericano.

Además, no habló cuando nombraron a otros futbolistas que se desempeñan en Europa, tales como Endrick, Tati Castellanos, Giovanni Simeone, Richarlison o Joaquín Panichelli, quien es una de las sensaciones de la Ligue 1 junto a Racing de Estrasburgo.

Lucas Beltrán se ilusionó con una posible vuelta a River

Dentro de la entrevista, el delantero que se encuentra a préstamo en Valencia fue consultado por la posibilidad de regresar a River en el corto plazo. Allí respondió que no recibió llamados por parte del club, y que sería muy difícil rechazar ese ofrecimiento.

“Desde River no me han llamado para volver. Por ahora no tuve la posibilidad. River es un lugar donde fui feliz. Si es que me llaman, lo pensaré. Es difícil decirle que no a River”, comentó para abrir la posibilidad a un nuevo retorno a Núñez.

Datos claves