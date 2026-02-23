Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

La decisión que respalda el Benfica de Gianluca Prestianni al recibir la sanción de la UEFA

El futbolista quiere estar en el Santiago Bernabéu, a pesar del castigo de la UEFA.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Gianluca Prestianni tiene intenciones de viajar igual a Madrid a pesar de la sanción de una fecha por parte de la UEFA.
Gianluca Prestianni tiene intenciones de viajar igual a Madrid a pesar de la sanción de una fecha por parte de la UEFA.

La UEFA decidió, de manera provisional, suspender con una fecha a Gianluca Prestianni mientras elabora la sentencia del caso que tiene como denunciante a Vinícius Junior y que tuvo lugar el pasado martes 17 de febrero en el Estadio Da Luz, bajo el marco del partido de ida de los Play Off de la UEFA Champions League que jugaron Benfica y Real Madrid.

”El Comité de Control, Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario (DR) de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio. Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA”, comunicó la entidad este lunes 23 de febrero.

De esta manera, el ex Vélez no podrá ser incluido por José Mourinho en su esquema para lo que será el duelo de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu, este miércoles 25, compromiso en el que el equipo portugués necesita ganar en los 90 minutos, por lo menos, con la mínima, para estirar la definición al alargue y/o a los penales, luego del 1 a 0 que sufrió en Lisboa.

No obstante, a pesar de esta postura de la entidad que regula el fútbol en el continente, Gianluca Prestianni, conforme a A Bola, tiene decidido viajar igual a la capita española para acompañar al plantel. Sin embargo, no está confirmado si también tiene intenciones ser parte de la delegación que se trasladará del hotel al Estadio Santiago Bernabéu.

Asimismo, la dirigencia del Benfica, encabezada por Rui Costa, ya se está moviendo con una apelación, que busca torcer a contrarreloj la determinación de la UEFA, por lo que apoya la idea de Prestianni de viajar a Madrid. De todas maneras, no creen que la resolución de la presentación que estarán haciendo en estas horas tenga una respuesta antes del día del partido.

Gianluca Prestianni podría recibir hasta 10 fechas de suspensión

La UEFA explicó que para la sanción a Gianluca Prestianni se basa en el artículo 14, el cual detalla lo siguiente: “Cualquier entidad o persona sujeta al reglamento que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluidos color de piel, raza, religión, origen étnico, género u orientación sexual incurre en una suspensión de al menos diez partidos o por un período determinado, o cualquier otra sanción apropiada”.

Publicidad
Nicolás Otamendi opinó sobre la visita al Real Madrid por Champions League luego de su cruce con Vinícius

ver también

Nicolás Otamendi opinó sobre la visita al Real Madrid por Champions League luego de su cruce con Vinícius

La visibilidad que consiguió Gianluca Prestianni gracias a su altercado con Vinícius

ver también

La visibilidad que consiguió Gianluca Prestianni gracias a su altercado con Vinícius

Germán Carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
German García Grova

Alexander Medina, el elegido por Estudiantes para reemplazar a Eduardo Domínguez

jpasman
Toti Pasman

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

Lee también
UEFA sancionó a Gianluca Prestianni
Champions League

UEFA sancionó a Gianluca Prestianni

La decisión de Mourinho con Prestianni para la vuelta con el Real Madrid
Fútbol europeo

La decisión de Mourinho con Prestianni para la vuelta con el Real Madrid

En medio de la investigación de la UEFA, la decisión de Prestianni ante sus compañeros tras el escándalo con Vinícius
Fútbol europeo

En medio de la investigación de la UEFA, la decisión de Prestianni ante sus compañeros tras el escándalo con Vinícius

Tomás Belmonte humilló a Baltasar Rodríguez en el empate entre Boca y Racing: “No te da”
Boca Juniors

Tomás Belmonte humilló a Baltasar Rodríguez en el empate entre Boca y Racing: “No te da”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo