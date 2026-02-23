La decisión que respalda el Benfica de Gianluca Prestianni al recibir la sanción de la UEFA

La UEFA decidió, de manera provisional, suspender con una fecha a Gianluca Prestianni mientras elabora la sentencia del caso que tiene como denunciante a Vinícius Junior y que tuvo lugar el pasado martes 17 de febrero en el Estadio Da Luz, bajo el marco del partido de ida de los Play Off de la UEFA Champions League que jugaron Benfica y Real Madrid.

”El Comité de Control, Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario (DR) de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio. Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA”, comunicó la entidad este lunes 23 de febrero.

De esta manera, el ex Vélez no podrá ser incluido por José Mourinho en su esquema para lo que será el duelo de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu, este miércoles 25, compromiso en el que el equipo portugués necesita ganar en los 90 minutos, por lo menos, con la mínima, para estirar la definición al alargue y/o a los penales, luego del 1 a 0 que sufrió en Lisboa.

No obstante, a pesar de esta postura de la entidad que regula el fútbol en el continente, Gianluca Prestianni, conforme a A Bola, tiene decidido viajar igual a la capita española para acompañar al plantel. Sin embargo, no está confirmado si también tiene intenciones ser parte de la delegación que se trasladará del hotel al Estadio Santiago Bernabéu.

Asimismo, la dirigencia del Benfica, encabezada por Rui Costa, ya se está moviendo con una apelación, que busca torcer a contrarreloj la determinación de la UEFA, por lo que apoya la idea de Prestianni de viajar a Madrid. De todas maneras, no creen que la resolución de la presentación que estarán haciendo en estas horas tenga una respuesta antes del día del partido.

Gianluca Prestianni podría recibir hasta 10 fechas de suspensión

La UEFA explicó que para la sanción a Gianluca Prestianni se basa en el artículo 14, el cual detalla lo siguiente: “Cualquier entidad o persona sujeta al reglamento que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluidos color de piel, raza, religión, origen étnico, género u orientación sexual incurre en una suspensión de al menos diez partidos o por un período determinado, o cualquier otra sanción apropiada”.

