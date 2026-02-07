Prestianni le hizo una broma a Otamendi en el gimnasio de Benfica y tuvo que correr

La victoria 4-2 de Benfica sobre Real Madrid el pasado miércoles 28 de enero que permitió clasificar de manera agónica a los playoffs de la Champions League por un lugar en octavos de final, eliminatoria en la que deberá volver a medirse con el club Merengue, mejoró mucho el ambiente en un equipo que venía a los tumbos, tercero en la Primeira Liga y lejos del líder Porto; además del serio riesgo que corrió de despedirse demasiado pronto del certamen continental.

Antes de volver a verse las caras con los españoles jugando la ida como local el próximo 17 de febrero, los dirigidos por José Mourinho deberán afrontar dos partidos en el ámbito doméstico, ante Alverca este domingo y ante Santa Clara el próximo viernes.

La jornada de entrenamientos del viernes de cara al más inmediato de esos compromisos contó tanto con trabajos de campo como en el gimnasio, escenario este último en que a Gianluca Prestianni se le ocurrió hacerle una broma a Nicolás Otamendi, que se encontraba haciendo pesas.

Mientras el defensor tomaba un descanso, el mediapunta que disputó el último Mundial Sub 20 con la Selección Argentina le tomó los dos brazos por detrás, intentando sacarlo de su banco de ejercicio, pero el campeón del mundo en Qatar logró liberarse con facilidad.

Otamendi miró varias veces a su compañero sin reaccionar mientras este continuó molestándolo, hasta que decidió levantarse y a Prestianni no le quedó más opción que correr para evitar las consecuencias.

Dos nombres que sonaron en River

Tanto Nicolás Otamendi como Gianluca Prestianni, compañeros en Benfica, sonaron en distintos momentos como posibles refuerzos para River. Lo del defensor tiene larga data, porque desde que confesó ser hincha del club han sido varios los intentos del Millonario por llevarlo de regreso al fútbol argentino, aunque este decidió siempre priorizar su continuidad en Europa.

Por Prestianni las gestiones tuvieron lugar en el último mercado de pases. Primero se solicitó un préstamo que rápidamente fue rechazado. Luego hubo oferta para adquirir el 50 por ciento de la ficha del jugador, pero tampoco tuvo éxito porque José Mourinho hizo saber a la dirigencia que quería contar con el jugador hasta final de temporada.

