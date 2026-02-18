El futuro de Gianluca Prestianni tras la polémica con Vinícius Jr.

Gianluca Prestianni quedó sumamente involucrado en un escándalo internacional tras el Benfica vs. Real Madrid por la Champions League. Sí, no fue un partido más. Es que, tras la excelente jugada del gol de Vinícius Jr., el hombre del Merengue fue a festejar frente a la parcialidad local y, al pasar cerca del argentino, este se tapó la boca con la remera y el brasileño salió disparado hacia el árbitro para poder contarle que lo había tratado con un insulto racista.

De ahí en más, las versiones cruzadas. José Mourinho diciendo que escuchó la versión de ambos, pero que no puede confiar 100% en ninguno y que, de todas maneras, no le sorprende porque festejos como el de Vinícius, frente a los hinchas locales, se han repetido en múltiples estadios.

Paralelamente, Vinícius acusa a Prestianni de llamarlo “mono”. Kylian Mbappé acompaña la versión de su compañero, diciendo que lo escuchó decirlo cinco veces. Aurélien Tchouaméni dijo que, en realidad, Prestianni le comentó que no le hizo ningún insulto racista, sino más bien homofóbico. Obviamente, no fue la mejor defensa en ese sentido.

Prestianni, mientras tanto, sacó un comunicado vía redes, dijo que jamás fue racista y que se malinterpretó lo que dijo. Se metió la Federación Brasileña y también Real Madrid, defendiendo la causa por la lucha del futbolista brasileño. Mbappé pidió que un jugador así no continúe en la Champioins y todo es un escándalo.

A su vez, medios españoles salieron a asegurar que Prestianni dijo lo que Vinícius aseguró que el argentino expresó. Y, aunque se abren informes y expedientes por parte de la UEFA, al estar con la boca tapada, no hay manera de comprobar, salvo por lo que dicen los testigos. El ex Vélez será investigado y la sanción puede alcanzar los 10 partidos de mínima, aunque va a ser una tarea compleja comprobar que eso pasó.

Prestianni ha tenido otras situaciones, otras instancias de ser un jugador al que se le va la boca. Ha pasado en el Mundial de Clubes, hablando de colegas, rivales, pero siempre en el margen del folklore, como le decimos acá en Argentina. Ser picante contra los contrarios, contra los equipos, boconear de más muchas veces. A veces tuvo que bajar un cambio, pero este límite nunca fue alcanzado. No hay una instancia previa, no hay un antecedente de él vinculado al racismo.

En el plano deportivo, el futbolista va a vivir con un estigma bastante particular, porque, aunque la hinchada lo ovacionó en su salida del estadio y aunque la posición del club fue apoyarlo públicamente, es un chico de 20 años que va a tener que afrontar la etapa próxima en su carrera y el próximo partido frente a Real Madrid de una manera bastante delicada.

¿Quién es Gianluca Prestianni?

Si no lo tenés tanto, Gianluca Prestianni es un jugador de 20 años que actualmente milita en Benfica. Duró solo 40 partidos en la liga local de Argentina con Vélez. En el medio, tuvo convocatorias con las selecciones sub-17, sub-20 y sub-23 e incluso fue parte de la Albiceleste de Lionel Scaloni en noviembre pasado, en la última doble fecha FIFA de 2025, debutando ante Angola.

Prestianni venía de ser figura en Benfica en lo que fue la victoria por 4-2 en el más reciente antecedente, el pasado 28 de enero. A nivel deportivo, podemos elogiarle rendimientos particulares como ese, pero la realidad es que no es tan contundente en los metros finales. Suma cinco amarillas en los últimos 10 partidos, lo cual, para un extremo, es un número alto. Y, ahora, se metió en un conflicto internacional muy heavy.