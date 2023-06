Después de varios años de espera, Manchester City se consagró como el campeón de la Champions League 2023, siendo el primer título internacional en la historia del club que tiene a Pep Guardiola como entrenador. En las filas hay presencia albiceleste, ya que tanto Julián Álvarez al igual que Máximo Perrone fueron suplentes sin sumar minutos en la victoria por la mínima contra Inter.

El hombre que tuvo paso de inferiores con debut profesional en Vélez formó parte del cuadro inglés en el 2023, que fue el momento en el que los ingleses pagaron casi 10 millones de euros por su ficha. Su arribo implicó la obtención rápidamente de la doble corona local, es decir la Premier League junto a la FA Cup, el trofeo más antiguo del fútbol mundial.

A pesar de afrontar un Sudamericano y el Mundial Sub 20, Perrone no pudo sumar minutos en lo que fue su etapa dentro de Manchester City en la Champions League. La estadística marcó su presencia de cinco encuentros todos ellos como suplente, por lo que vamos a repasar si el juvenil es considerado campeón o no de la “Orejona” pese a ello.

¿Máximo Perrone es campeón de la Champions League 2023?

Efectivamente, Máximo Perrone es campeón de la Champions League 2023 a pesar de no haber disputado un minuto en el certamen. La realidad es que el título obtiene de todos modos al formar parte de la lista de buena fe del equipo para el certamen. No es el único en atravesar esta situación, pero se trata sin lugar a dudas de una gesta histórica para el juvenil.

Hasta aquí, Perrone solamente suma 20 minutos jugando para Manchester City, dos de ellos fueron en la FA Cup para la victoria del equipo contra Bristol City por 3-0; en tanto que los restantes 18 pertenecen a un cruce de Premier League donde los de Guardiola golearon 4-1 a Bournemouth de visitante, cuando ingresó ni más ni menos que por Erling Haaland.