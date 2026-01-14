Mercado: el pedido de Diego Simeone y los dos nombres que se sumarían al Atlético de Madrid

En Atlético de Madrid urge encontrar alternativas en el mercado de pases, para que colaboren con la búsqueda de los resultados que escasearon en la primera parte de la temporada (está a 11 puntos de la cima en la tabla de posiciones de LaLiga, fue eliminado en la Semifinal de la Supercopa de España y en la Champions League todavía no tiene asegurado su cupo directo en los Octavos de Final).

Pero la realidad es que, a simple vista, parece que no están cerca de cerrar incorporaciones. Encima, las primeras dos negociaciones de enero fueron para concretar egresos. Uno, Conor Gallagher, que volvió a la Premier League para vestir la camiseta del Tottenham y el otro, Giacomo Raspadori, que retornó a la Serie A para calzarse la casaca de Atalanta.

Estas noticias provocaron críticas a la dirigencia por parte de los hinchas del Atlético de Madrid que ya vienen cargados por lo que está siendo el rendimiento tanto grupal como individual de sus figuras principales (sobre todo, Julián Alvarez y Alex Baena, a quienes ya tomaron de punto en las redes sociales).

Al respecto, para calmar un poco las aguas, el que salió a aclarar esta situación fue Diego Simeone, quien advirtió que están trabajando para reforzar al plantel antes del cierre del mercado invernal fijado para el 2 de febrero: “Lo que hablamos con Mateu, Carlos y Miguel no lo vamos a decir. El club trabaja en consecuencia con lo que necesita. El jugador que llegue nos va a ayudar para compensar la salida de los chicos que han salido”.

Por otro lado, en la conferencia de prensa posterior a la victoria del Colchonero sobre el Deportivo La Coruña en los Octavos de Final de la Copa del Rey, el Cholo expresó que no cree que el problema principal sea la ofensiva: “Me preocuparía más si no generamos situaciones de gol. Necesitamos afinar, elevar el impacto de la gente más importante del equipo, que es la parte ofensiva. Seguro que tendremos la buena cantidad de goles de los últimos años porque el equipo genera”.

Los dos nombres apuntados por el Atlético de Madrid para el mercado de pases

Conforme a una publicación del portal español El Desmarque, Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, mantiene conversaciones avanzadas con el RCD Espanyol por dos futbolistas: Carlos Romero (defensor) y Ramón Terrats (mediocampista). La idea del Colchonero es que se incorporen en lo inmediato, aunque desde Cataluña pretenden retenerlos hasta el final de la temporada.

