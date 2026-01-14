El tenso momento que vivieron Diego y Giuliano Simeone con los hinchas del Deportivo La Coruña

Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña pueden ser dos de los equipos que desde la Argentina se miran con mayor simpatía, por la gran cantidad y calidad de jugadores albicelestes que pasaron por ambos bandos. En la actualidad el Colchonero tiene prácticamente a media Selección, en tanto que Lionel Scaloni es una de las personalidades más queridas por los hinchas del equipo gallego.

Sin embargo, entre los clubes y las aficiones no se llevan nada bien. De hecho, en la previa del partido que disputaron en la noche del martes 13 de enero, los ultras (así le dicen a las barras de los equipos en España) se citaron en las cercanías del estadio, pero la policía se anticipó y evitó este encuentro que podría haber desencadenado graves incidentes.

Solo se llegaron a registrar algunos enfrentamientos individuales más temprano, pero que no fueron multitudinarios y que enseguida se desactivaron por la pronta intervención de la seguridad, pues la alerta ya estaba encendida desde las primeras horas de la jornada por aquel encono suscitado en 2014 (que sin dudas marcó la rivalidad entre las parcialidades) que dejó el saldo de un hincha del Deportivo La Coruña fallecido al ser arrojado por integrantes de la hinchada del Atlético de Madrid al Río Manzanares, a metros del ya extinto Vicente Calderón.

Pero el duelo entre el Depor y el Atleti continuó en el partido. En lo deportivo, el rojiblanco se impuso 1 a 0 con un tanto de Antoine Griezmann y de esa manera eliminó a su contrincante y aseguró su pasaje a los Cuartos de Final de la Copa del Rey (ahora espera rival, el cual saldrá del sorteo que llevará a cabo la RFEF el lunes 19 de enero).

Y en las tribunas, hubo una especie de pase de factura por parte de los Riazor Blues, la barra del Deportivo La Coruña, para con el estratega colchonero, por viejos rencores. Resulta que en el momento en el que Giuliano Simeone fue reemplazado a los 84 minutos (en su lugar ingresó José María Giménez), le dedicaron un canto un tanto peculiar. “El Cholo no es tu padre, el Cholo no es tu padre…“, bajo desde una de las tribunas del recinto localizado en Galicia.

Altas chances de que Atlético de Madrid se cruce al Real Madrid o al Barcelona en los Cuartos de Final de la Copa del Rey

Con el pase asegurado a los Cuartos de Final, ahora el Atlético de Madrid espera por el resultado del resto de los cruces de los Octavos para ir viendo qué rival le puede tocar en la próxima instancia de la Copa del Rey.

Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao ya están adentro (vencieron a Osasuna y Cultura Leonesa, respectivamente). Y falta que se jueguen: Real Betis vs. Elche, Alavés vs. Rayo Vallecano, Albacete vs. Real Madrid, Burgos vs. Valencia y Racing de Santander vs. Barcelona.

