El escándalo con acusaciones de racismo sobre Enzo Fernández pone el ojo en el vestuario de Chelsea. Los jugadores franceses han mostrado su descontento con el argentino producto del polémico cántico en contra de los jugadores de esa nacionalidad en un video durante los festejos por el título de la Copa América con la Selección Argentina.

A partir de esto, Chelsea, al igual que la CONMEBOL, FIFA y la Federación Inglesa, inició una investigación contra Enzo Fernández, quien podría recibir una sanción severa debido a un polémico cántico contra los franceses. “Escuchen, corran la bola. Juegan en Francia, pero son todos de Angola”, se le escuchó decir al mediocampista.

Mientras continúa el escándalo con opiniones e investigaciones en contra del argentino, Chelsea continúa trabajando en un mercado de verano muy activo. Así como negocian por algunos jugadores, también hay otros que se irán. Precisamente, un jugador francés se iría del club en calidad de cedido.

Según reveló el periodista Fabrizio Romano, “se espera que Lesley Ugochukwu deje el Chelsea este verano (europeo), ya que el club planea una cesión“. La intención desde el club de Stamford Bridge es que este futbolista francés de sólo 20 años “se desarrolle y juegue de forma regular“.

Ugochukwu sería cedido por Chelsea (X @FabrizioRomano).

Por lo tanto, Ugochukwu no entraría en los planes del técnico Enzo Maresca, pero la institución londinense quiere seguir apostando por él de cara a futuro. Así, se lo prestará a otro equipo, al menos por esta temporada en donde puede sumar minutos y crezca futbolísticamente. Según el citado periodista italiano, clubes de la Premier League y la Bundesliga alemana estarían interesados en su llegada.

Lesley Ugochukwu, el compañero francés de Enzo Fernández que se iría de Chelsea

Lesley Ugochukwu es una de las tantas apuestas que hizo Chelsea durante el pasado mercado de verano en 2023. Se lo compró al Stade Rennais a cambio de 27 millones de euros. Sin embargo, con Mauricio Pochettino de técnico, disputó solamente 567 minutos a lo largo de 15 partidos en donde no marcó goles ni asistencias.

Lesley Ugochukwu, en un partido ante Blackburn junto a Enzo Fernández (IMAGO / Uk Sports Pics Ltd).

Se trata de un futbolista técnico, que juega como mediocampista central en la medular. Con Enzo Fernández, de hecho, compartió cancha durante 296 minutos en 9 encuentros. Chelsea ganó 5 de esos 9 partidos, perdió 2 y empató otros 2.

Lesley Ugochukwu jugará los Juegos Olímpicos de París 2024 con Francia

A diferencia de Enzo Fernández, cuyo pedido para jugar los Juegos Olímpicos de París 2024 fue rechazado por Chelsea, Lesley Ugochukwu formará parte del plantel Sub 23 de la selección de Francia en dicho certamen.

Este joven de 20 años tiene un largo recorrido por las selecciones juveniles francesas: jugó en la Sub 18, en la Sub 19 y también en la Sub 21. Ahora, tendrá la oportunidad de estar en París 2024 defendiendo la camiseta de su país en busca de la medalla de oro.