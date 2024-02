Chelsea supo desembolsar una verdadera fortuna para hacerse con los servicios de Enzo Fernández. Sin embargo, los primeros pasos del mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 no fueron del todo sencillos. Es que las expectativas eran extremadamente altas y lo colectivo no funcionaba de la mejor manera.

En ese contexto, el jugador surgido de las divisiones inferiores de River Plate y con pasado también en Defensa y Justicia y Benfica comenzó a recibir algunos cuestionamientos por parte de aficionados y de medios de comunicación. Pero, en las últimas semanas, comenzó a callar bocas con golazos y rendimientos fenomenales.

Inclusive, en los últimos partidos de Chelsea, el nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires, recibió todo el apoyo de sus propios compañeros, que se encargaron de celebrar sus goles de una manera muy especial. Y, ahora, quien apareció en escena para destacarlo fue Mauricio Pochettino, su director técnico en los Blues.

Para sorpresa de muchos, el compatriota de Enzo Fernández, actualmente al frente de la institución londinense, criticó a Chelsea para defender a quien terminó siendo clave para los dirigidos por Lionel Scaloni en la conquista del título en diciembre de 2022. Lo hizo de forma contundente, con palabras un tanto inesperadas.

“Cuando llegó a un club que no tiene una consistencia en el juego, eso imposibilitó su adaptación, viniendo de estar unos meses en el Benfica, yendo al Mundial y a la Premier League. Llegó a un equipo que no funcionaba y él tenía que ser la solución. Y no es sencillo”, comenzó señalando Pochettino en diálogo con ‘DAZN’.

“Enzo Fernández tiene la capacidad para organizar, y, por su capacidad física, puede llegar de segunda línea y manejar los espacios entre líneas. Puede construir y ayudar a la línea defensiva y ganar metros, llegando al área contraria”, continuó exteriorizando Pochettino, sin guardarse ningún elogio para el polifuncional volante.

Por último, el exentrenador de Espanyol de Barcelona, Southampton, Tottenham Hotspur y Paris Saint-Germain se refirió a la actualidad y a los objetivos del club británico: “No cambiaría el proyecto, pero nos daría más tranquilidad, demostrando que estamos en el camino y no solo pelear copas domésticas sino grandes títulos como la Premier League o la Champions”.

Los números de Enzo Fernández

En Chelsea, Enzo Fernández acumula 7 anotaciones y 3 asistencias en 53 partidos oficiales.

La cotización de Enzo Fernández

Según el sitio web especializado ‘Transfermarkt’, Enzo Fernández tiene actualmente un valor de mercado de 80 millones de euros.