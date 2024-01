Nasser Al Khelaifi, después de aparecer el martes 9 de enero, volvió a declarar este miércoles respecto a la situación que mantiene como presidente del París Saint-Germain con Kylian Mbappé, con quien está viendo qué tan viable es que pueda renovar su contrato y, de esa manera, al mismo tiempo, disipar todo tipo de posibilidad de que juegue en el Real Madrid.

Con RMC Sports, el qatarí remarcó que tiene un trato de caballeros con el futbolista de 25 años, algo similar a lo que expresó el propio protagonista principal, una vez terminado el partido que disputó en el Parque de los Príncipes con el PSG ante el Toulouse por la Final de la Supercopa de Francia (ganaron los dirigidos por Luis Enrique 2 a 0).

Y ahora, con el diario L’Equipe, Nasser Al Khelaifi subrayó su idea con Kylian Mbappé: ”¿Si tengo dos planes uno con y otro sin él? Puedo decir que tengo un plan… Tengo un plan con Kylian”, adelantó el empresario que, en esa misma línea, agregó: ”No entraré en detalles. Sólo puedo decir que no estoy estresado por el tema Mbappé”.

Lo cierto es que, evidentemente, todavía no hay nada definido. Lo que se supo es que del lado del PSG, sea cual fuere su decisión final, pretenden que Kylian Mbappé tenga la mente despejada para centrarse, en primera instancia, en el cruce con la Real Sociedad por los Octavos de Final de la UEFA Champions League (14 de febrero la ida y el 5 de marzo la vuelta).

Mientras que el Real Madrid insiste en recibir una contestación en enero. El primer plazo que habían impuesto al círculo cercano del delantero de la Selección de Francia fue el 15 de este mes. No obstante, por como viene el asunto, lo más posible es que tengan que ser un tanto flexibles y estirarlo algunos días más, pero la Casa Blanca no quiere volver a transitar el culebrón de enero del 2022.

El antecedente con el que el Real Madrid apunta a Kylian Mbappé

En enero del 2022, el Real Madrid hasta había confeccionado el contrato para que firmara Kylian Mbappé. Es decir, estaba todo acordado tanto con el futbolista como con el PSG para la transferencia. Sin embargo, de un momento a otro, el atacante apareció firmando su extensión con el París Saint-Germain, justamente, hasta mediados del 2024. Eso es lo que no quieren repetir en la actualidad. Por sí o por no, el Merengue no quiere dar vueltas.

En Inglaterra se ilusionan con lo que pueda hacer el Liverpool

Daily Mirror y The Times coinciden en que Fayza Lamari (madre y representante) dio lugar al Liverpool para que le arrimara la propuesta para Kylian Mbappé. Esto hace entusiasmar a la Premier League, dado que, además de tener a Erling Haaland en el Manchester City, contaría también, si desde Anfield logran convencerlo, con la otra gran figura del fútbol mundial.