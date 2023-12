Uno de los clubes que más decepcionó en esta primera parte de la temporada en Europa ha sido, sin dudas, Sevilla. Se quedó fuera de la UEFA Champions League y ni siquiera alcanzó la clasificación a la Europa League. En LaLiga de España, en tanto, también coquetea con la zona de descenso directo. La situación no es para nada agradable y uno de los principales responsables es su director técnico, el uruguayo Diego Alonso, quien estuvo en la mira para dirigir Boca Juniors hace algunos meses.

Sevilla volvió a perder el último martes ante Lens en Francia por 2-1 en el cierre de su participación en la Champions League. Peleó el partido, llegó a empatarlo, pero no pudo lograr el triunfo que le hubiese permitido jugar la Europa League. Ya sin chances en Europa, ahora deberá concentrarse en la liga española donde está ubicado en el decimosexto lugar con sólo 13 puntos, tres por arriba de Celta de Vigo que, hoy, está en zona de descenso.

Las críticas en el conjunto sevillano apuntan a la dirigencia por las malas decisiones que han tomado en el último tiempo, entre ellas, la designación de Diego Alonso como entrenador, sin experiencia en Europa. El ‘Tornado’ asumió el 10 de octubre pasado y, en 13 partidos dirigiendo a los andaluces, lleva sólo dos victorias (ambas por Copa del Rey), cinco empates y seis derrotas.

Los malos números de Alonso hacen replantear incluso el despido de su antecesor, José Luis Mendilibar, quien fue despedido tras un arranque de temporada en donde Sevilla sólo había ganado dos partidos, empató cinco y perdió cuatro. Antes de esto, venía de ganar la Europa League.

Los hinchas de Sevilla liquidan a Diego Alonso por el presente del equipo

Por eso, ya no hay paciencia con Diego Alonso por parte de los hinchas de Sevilla que piden su salida de manera inmediata, pese a tener el apoyo de algunos referentes como Sergio Ramos, según reportaron medios españoles. Pero las reacciones en redes sociales son lapidarias con el ex entrenador de la selección de Uruguay.

“Pues creo que no nos merecíamos perder. Pero ésta es la tónica de la temporada. Han llegado dos veces, dos goles. Hoy Diego Alonso tiene que quedarse en Francia. Un entrenador que no gana NUNCA no puede seguir aquí. ¿Cuándo volveremos a jugar en Europa?“, dijo un hincha de Sevilla tras el partido ante Lens con derrota en X (Twitter).

Por su parte, el periodista Álvaro Borrego de El Desmarque fue uno de los más críticos contra el uruguayo. “11 partidos contra clubes profesionales. No ha ganado ninguno. Con Diego Alonso, el Sevilla FC solo ido en ventaja 6 minutos en toda LaLiga. 4 derrotas en Champions. Y con la debacle económica que se avecina, ‘mejoría’ habrá. Pero esto es insostenible. Defender esto es negligencia“, advirtió.

En tanto, una cuenta fanática de Ivan Rakitic, figura de Sevilla, cuestionó al técnico uruguayo, tratándolo también como el responsable de todas las desgracias del primer equipo. “Diego Alonso da un miedo de pelotas, antes de él estaban sanos todos los jugadores, ahora hay como 14 lesionados. Y lo de hoy que por poco no dejan ni viajar a nuestros aficionados y que aún no ha ganado un partido… Es de las personas que no quieres cerca tuya“, dijo.

Riquelme pensó en Diego Alonso para que dirija a Boca

Diego Alonso apareció como una de las opciones para dirigir a Boca a comienzos de año. Tras la salida de Hugo Ibarra, el gran candidato fue Gerardo Martino, pero cuando rechazó la propuesta para hacerse cargo del equipo, apareció el ‘Tornado’ en consideración.

Riquelme pensó en Alonso como alternativa para dirigir a Boca. Por aquel entonces, el ‘Tornado’ sólo estaba esperando una definición de parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol sobre el nuevo entrenador. De hecho, ya se rumoreaba a Marcelo Bielsa como su sucesor, luego de que su contrato para dirigir a la selección uruguaya terminó tras el Mundial de Qatar 2022.

El técnico de 48 años había hecho un buen trabajo con Uruguay durante las Eliminatorias Sudamericanas para clasificar a Qatar 2022. Sin embargo, en el Mundial decepcionó al no ganarle a Corea del Sur (empate sin goles) ni a Portugal (derrota 0-2). La victoria ante Ghana (2-0) no le alcanzó a la ‘Celeste’ para clasificar a octavos de final. Al ‘Tornado’ le cuestionaron algunas decisiones en el manejo del equipo en el Mundial como la no titularidad de Giorgian de Arrascaeta y los pocos minutos de Luis Suárez.

Al final, Boca terminó optando por Jorge Almirón, en vez de Diego Alonso. Con el ex DT de Lanús, el ‘Xeneize’ llegó a la final de la Copa Libertadores, aunque cayó ante Fluminense en el Maracaná. En tanto, el ‘Tornado’ no tuvo trabajo hasta su llegada a Sevilla.