El Atlético de Madrid de Diego Simeone tiene un obstáculo difícil de sortear para llegar a los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025/2026. Se trata del Brujas, el rival al que recibe este martes 24 de febrero en el Estadio Metropolitano, y con el que empató 3 a 3 en Bélgica el miércoles 18, luego de ir ganando 2 a 0 y 3 a 2.

En principio, aparece como favorito, por todo el potencial que reúne el elenco del Cholo. No obstante, por su irregularidad a lo largo de la temporada, no sería nada raro que el equipo de Ivan Leko se quede con la clasificación a la próxima instancia. De hecho, el último partido del Atleti por la competencia internacional como local fue la derrota 2 a 1 con el Bodo/Glimt de Noruega, uno de los participantes que en los papeles parecía ser accesible (igual también venció al Manchester City y al Inter de Milán).

De igual manera, en el enfrentamiento que definirá una de las llaves de los Play Off, el Atlético de Madrid, inevitablemente, tendrá que pensar en cuidarse si no quiere llegar diezmado a la ida de los Octavos de Final (que puede ser contra el Liverpool o contra el Tottenham Hotspur) en caso de vencer al Brujas (ya sea en los 90, en los 30 del alargue o en los penales).

Es que Thiago Almada, Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Marc Pubill y Giuliano Simeone, si reciben una tarjeta amarilla, deberán cumplir una fecha de suspensión en el próximo compromiso por la UEFA Champions League, que sería justamente en el Estadio Metropolitano entre el martes 10 y el miércoles 11 de marzo.

¿Qué resultado necesita el Atlético de Madrid para pasar a Octavos de Final de la Champions League?

El único resultado que precisa el Atlético de Madrid contra Brujas para pasar a los Octavos de Final de la Champions League es ganar. Como la UEFA ya abolió el valor adicional de los goles marcados en condición de visitante, un empate por cualquier cantidad de tantos en los 90 y/o en los 30 del alargue obligará a proceder a una definición con disparos desde el punto del penal.

¿Cuándo se sabrá el rival del Atlético de Madrid o del Brujas en los Octavos de Final?

La UEFA ya estableció por sorteo el orden de las llaves de los Octavos de Final. Al ganador del Atlético de Madrid vs. Brujas le tocará contra el Liverpool o el Tottenham, algo que también se resolverá con otro sorteo que la entidad realizará este viernes 27 de marzo en su sede de Nyon.

Por cierto, al conjunto inglés que no le toque con el Atleti o el elenco belga se medirá a Galatasaray o Juventus (los turcos ganaron la ida de lo Play Off en Estambul 5 a 2).

