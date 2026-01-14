Tras la crítica pública de Cuti Romero, hubo una renuncia que confirmó los problemas internos en Tottenham

El descargo que Cuti Romero hizo en sus redes sociales tras la derrota de Tottenham del pasado 7 de enero ante Bournemouth por la Premier League, haciendo una recriminación a quien o quienes entendía que no estaban dando la cara ante el mal momento del equipo, volvió de público conocimiento algunos desajustes internos entre las distintas áreas que conforman la estructura profesional.

Aquellas palabras provocaron que el entrenador Thomas Frank expresara que el defensor argentino había incurrido en una equivocación y a que mantuviera una reunión privada con él. Una semana más tarde, también derivaron en la renuncia de un alto mando como confirmación de las desavenencias internas.

Fabio Paratici, quien estaba desarrollando su segundo ciclo como director deportivo de los Spurs, decidió poner fin al vínculo, de común acuerdo con la dirigencia, para continuar su carrera en Fiorentina, club que atraviesa un presente difícil en la Serie A y lo espera para inicios de febrero.

A solo tres meses de iniciada su segunda gestión en el club, no encontró nunca “la autonomía y el control que se le ofreció”, según explica un artículo del New York Times. De hecho, no pensaba que Thomas Frank fuera el entrenador idóneo para conducir al equipo, posición que nunca logró hacer valer.

La confirmación oficial de la salida de Paratici en X.

“Hemos acordado que Fabio regrese a Italia tras el cierre del mercado de fichajes de enero, de acuerdo con su deseo de volver a casa. Agradecemos a Fabio su contribución al desarrollo del club y le deseamos todo lo mejor para el futuro”, expresó de manera solemne el CEO del club Vinai Venkatesham.

¿Cuál fue la crítica interna de Cuti Romero?

Lo que comenzó como un pedido de disculpas a los hinchas que acumulan decepciones en la presente temporada, terminó siendo un dardo hacia el interior de las estructuras directivas de los Spurs de parte de Cristian Romero, quien descargó en redes sociales toda su frustración por la derrota 3-2 ante Bournemouth por la vigesimoprimera fecha de la Premier League que dejó al equipo en la decimocuarta posición.

“Disculpas a todos los aficionados que nos siguen a todas partes, que siempre están ahí y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándonos e intentando revertir la situación, por nosotros y por el club. En momentos como este, deberían ser otros los que salgan a hablar, pero no lo hacen, como viene ocurriendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien. Seguiremos aquí, trabajando, unidos y dándolo todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, callar, trabajar más duro y avanzar todos juntos es parte del fútbol”, se había despachado el capitán en Instagram.

