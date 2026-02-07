Los hinchas de Tottenham se hartaron de Cuti Romero tras una nueva expulsión: “Si quiere irse, que así sea”

Entre el mal momento del Tottenham, los rumores de salida a fin de temporada, sus propias críticas a la cúpula directiva del equipo, desaprobadas por el entrenador Thomas Frank, y las de la prensa hacia su propio comportamiento, el ciclo de Cuti Romero con los Spurs comenzó a tener aroma a cumplido.

Si todavía le quedaba al capitán un bastión de resistencia en un gran número de hinchas que lo respaldaban, su temprana expulsión de este sábado en el partido que terminó con derrota 2-0 ante Manchester United hizo que muchos de ellos se bajaran del barco, recriminando su irresponsabilidad y acusándolo de estar pensando más en una salida que en la camiseta que le toca defender.

El defensor de la Selección Argentina, campeón del mundo en Qatar, fue con la plancha sobre el tobillo de Casemiro y el árbitro Michael Oliver no dudó en mostrarle la tarjeta roja que, por reincidencia, le demandaría hasta tres jornadas de suspensión por reincidencia. Cabe recordar que Cuti también había sido expulsado ante Liverpool, por doble amarilla, el pasado 20 de diciembre.

“Simplemente no necesita hacer eso. Es un lastre. Está en crisis de lesiones, luchando por no verse arrastrado a la lucha por el descenso, y lo hace, y ahora está de baja tres partidos. ¡Qué mal! Si quiere irse en verano, que así sea. Como capitán, no deberías estar haciendo eso“, se quejó un hincha de los Spurs apenas la cuenta oficial del club dio cuenta de la expulsión.

“Estoy harto y cansado de la cantidad de partidos que nos cuesta, sinceramente”, hizo saber otro. “Irresponsabilidad absoluta. Decepcionando a sus compañeros de equipo y a sus fanáticos, OTRA VEZ”, arremetió un tercero. “Romero es un muy buen defensor, sin duda. Pero ningún club serio compra a un jugador tan irresponsable, porque no juega con los sentidos”, manifestó uno más. “Ya cobra su tarjeta roja mensual. ¿Cómo es que este hombre sigue siendo parte de los Spurs”, se preguntó otro. “Ningún jugador decente nos llegó en esta ventana mientras estamos en la posición en la que estamos. El timing de Romero fue pésimo, al igual que sus entradas. Ningún aficionado de los Spurs se sorprende con Romero. Ese debería ser su último partido de la temporada; métanlo en la banca”, pidió uno más.

La crítica de un histórico

Michael Dawson, quien jugó en Tottenham más de 350 partidos entre 2004 y 2015, fue capitán del club, campeón y una leyenda en la institución, fue muy crítico de Romero por su expulsión durante su reacción en vivo al partido para Sky Sports.

“Esto es un desastre para Thomas Frank ¿Qué está pasando aquí? Es su capitán el que salió a hablar y decir lo que dijo, y cuando parecía que no podía ser peor, ahora deja a su equipo con diez hombres. Estoy desconcertado por esta situación, es el capitán, se supone que debería liderar con el ejemplo y deja a su equipo vulnerable en Old Trafford, contra un equipo que está en gran forma. Romero es uno de los mejores jugadores, pero volvió a defraudar a su equipo“, lo sentenció.

Data clave