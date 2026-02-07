Es tendencia:
Michael Dawson, excapitán de Tottenham, explotó contra Cuti Romero por su roja vs. Manchester United: “Volvió a defraudar a su equipo”

El ex futbolista, capitán y campeón con los Spurs, fue categórico con Cuti Romero tras su expulsión.

Por Germán Celsan

© GettyMichael Dawson apuntó contra Cuti Romero

Cuando parecía que la semana de Cuti Romero no podía ir a peor, tras el ataque de la prensa inglesa y las palabras de Thomas Frank, su entrenador en Tottenham, por lo que fue su posteo en Instagram criticando a la dirigencia y al mercado de pases, pues todo empeoró igualmente.

Toda la acción de la Premier League 2025/26 está en Disney+

Cuti Romero se fue expulsado de forma directa por un planchazo contra Casemiro en el partido vs. Manchester United, dejando a los Spurs con 10 hombres en el primer tiempo. Y, por si eso no hubiera sido suficiente, una leyenda del Tottenham reaccionó en vivo a la roja, y no tuvo palabras de cariño para con el defensor argentino.

Michael Dawson, quien jugó en Tottenham más de 350 partidos entre 2004 y 2015, fue capitán del club, campeón y una leyenda en la institución, estaba reaccionando al encuentro para las transmisiones de Sky Sports y no dudó en apuntar contra Cuti al ver la acción de la roja: “Volvió a defraudar a su equipo“, sentenció.

“Esto es un desastre para Thomas Frank ¿Qué está pasando aquí? Es su capitán el que salió a hablar y decir lo que dijo, y cuando parecía que no podía ser peor, ahora deja a su equipo con diez hombres“, expresó Dawson en el momento en que Cuti vio la roja.

Estoy desconcertado por esta situación, es el capitán, se supone que debería liderar con el ejemplo y deja a su equipo vulnerable en Old Trafford, contra un equipo que está en gran forma”, continuó. Y cerró diciendo: “Romero es uno de los mejores jugadores, pero volvió a defraudar a su equipo“.

Cuti Romero llegó a su segunda expulsión en la Premier League, y al haber sido directa no se perderá tres partidos, sino cuatro. A raíz de ello, será baja contra Newcastle, Arsenal, Fulham y Crystal Palace, y habrá que ver si hay más repercusiones fuera de lo futbolístico.

En síntesis

  • Cuti Romero recibió una expulsión directa tras cometer un planchazo contra el jugador Casemiro.
  • El exjugador Michael Dawson criticó al defensor por dejar al equipo con diez hombres.
  • Romero cumplirá cuatro partidos de sanción tras su segunda expulsión en la Premier League.
