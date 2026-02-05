Thomas Frank volvió a marcar su postura ante las críticas de Cristian Romero hacia la dirigencia del Tottenham Hotspur. El defensor de la Selección Argentina, luego de empatar 2 a 2 con el Manchester City por la Premier League el último fin de semana, le apuntó a las autoridades del club por la falta de opciones en diferentes puestos que padece el plantel.

“Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos a pesar de que no me sentía bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles. Increíble, pero cierto y vergonzoso”, escribió el Cuti en su cuenta de Instagram, luego del encuentro en el que debió ser reemplazado en el entretiempo por una dolencia física.

A raíz de este comentario, en el Reino Unido se armó bastante revuelo, generando posturas de todo tipo entre la prensa y los hinchas (estos últimos, en su mayoría, a favor del capitán del Tottenham). Y quien marcó su pensamiento fue el propio entrenador de los Spurs, Thomas Frank, que ya en su momento se había mostrado crítico del cordobés por sus expresiones públicas.

“Cuti es una persona muy apasionada y lo deja todo en la cancha. Quiere ganar siempre y puede haber un estallido, pero hay maneras de hacer las cosas”, expresó el danés en conferencia de prensa. Además, cuando le consultaron puntualmente por las frases del futbolista en redes sociales, con contundencia, contestó: ”Yo no lo habría hecho”.

Del mismo modo, el estratega, con clara intención de cerrar el tema para no agrandar la controversia, admitió que este asunto fue comentado puertas adentro: “Sólo puedo confirmar que hemos tratado todo internamente”.

El primer desencuentro público entre Thomas Frank y Cuti Romero

No es la primera vez que Thomas Frank cuestiona al Cuti Romero. En enero, cuando el campeón del mundo en Qatar acusó a los dirigentes de no salir a dar la cara luego de la derrota del Tottenham con el Bournemouth, el técnico, al ser consultado, opinó: “Estoy muy contento con su desempeño, creo que fue un verdadero capitán de muchas maneras a lo largo del partido. Hablando en el medio tiempo, cuando íbamos 2-1 abajo por seguir creyendo, seguir haciendo las cosas correctas. Pero también cuando eres un líder joven a veces cometes errores, por supuesto que es bueno mantenerlo internamente”.

