Los mensajes a Nicolás Otamendi desde Brasil por su cruce con Vinícius en Benfica vs. Real Madrid

El cruce que Nicolás Otamendi tuvo con Vinícius Júnior se llevó gran parte de la atención de lo que fue el partido que Benfica y Real Madrid jugaron en el Estadio Da Luz de Lisboa este martes 17 de febrero bajo el marco de la ida de los Play Off —que dirimen cupos para los Octavos de Final— de la UEFA Champions League 2025/2026.

El asunto fue así. En el segundo tiempo, ya con el partido 1 a 0 a favor del Merengue con gol de justamente el brasileño (a los 4 minutos de la segunda mitad), el defensor de la Selección Argentina, que tuvo un ida y vuelta constante con los delanteros del equipo de Álvaro Arbeloa, le mostró su tatuaje de campeón de mundo al ex Flamengo.

La secuencia fue captada por varios periodistas presentes en el recinto de las Águilas y por la transmisión oficial, por lo que enseguida generó repercusión a nivel mundial, no solo en los programas deportivos, sino también en las redes sociales. Y tanto en uno como en otro se vieron grandes críticas para el Campeón del Mundo en la Copa Mundial de Qatar 2022.

Pero en donde más reaccionaron, lógicamente, fue en Brasil, que no dudaron en usar la cuenta de Instagram de Nicolás Otamendi para contestarle por el cruce con Vinícius Júnior. En su gran mayoría se ven comentarios en los que recuerdan al ex Vélez que la Verdeamarela es pentacampeona, mientras que Argentina ostenta en sus vitrinas tres consagraciones.

De todas maneras, a pesar de que el ambiente estaba bastante caldeado por lo que en paralelo sucedía con Gianluca Prestianni, en el caso de Ota, simplemente fue en un marco puramente deportivo por la rivalidad histórica entre la Canarinha y la Albiceleste.

Benfica necesita ganar por dos goles para clasificar a los Octavos de Final

Con un tanto de Vinícius Júnior a los 5 minutos del segundo tiempo, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa le ganó 1 a 0 al Benfica de José Mourinho en el partido de ida de la fase de los Play Off de la UEFA Champions League que se jugó en el Estadio Da Luz este martes 17 de febrero por la noche.

Por lo tanto, el conjunto luso tendrá que ir a buscar la victoria al Estadio Santiago Bernabéu el miércoles 25 si quiere mantenerse en la competencia. Si gana 1 a 0 en los 90, el juego se extenderá al tiempo suplementario y, si persiste la igualdad, habrá penales. En caso de que gane por dos goles de diferencia, avanzará a la siguiente instancia, pero si empata o si lógicamente pierde, quedará eliminado.

