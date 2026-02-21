Un candidato a presidente de Barcelona aseguró que Messi podía quedarse y que volverá al club: “Me lo guardo para mí”

A medida que se acercan las elecciones presidenciales del Barcelona, pautadas para el próximo 15 de marzo, el clima político en el club catalán toma temperatura. Entre los nombres opositores, la figura de Xavier Vilajoana cobró una relevancia especial. Con 20 años de recorrido en la institución, primero como jugador de futsal y luego como dirigente, dio un nuevo paso en su candidatura utilizando como eje la herida que significó la salida de Lionel Messi.

A menos de un mes de los comicios, Vilajoana no se guardó nada al referirse a los verdaderos motivos que empujaron al astro argentino a abandonar el club de su vida en 2021. Lejos de comprar la versión del presidente Joan Laporta, que adjudicaba la despedida a las reglas del fair play financiero de LaLiga, el candidato fue tajante al señalar la responsabilidad de la actual comisión directiva.

“Definitivamente, Messi podría haber sido renovado“, sentenció el ex directivo, en una entrevista con World Soccer Talk, dejando en claro su postura, la cual marca que la situación era evitable y la marcha de Leo representó un error de cálculo en los plazos legales de la negociación.

“El problema es que no fue renovado antes del 30 de junio de 2021. A partir de ese momento, se convirtió en un nuevo fichaje. Ese es un factor muy importante, porque a partir de ahí la regla entró en juego de una manera diferente. Esto fue una negligencia por parte del presidente (Laporta) y la junta directiva“, agregó Vilajoana, que calificó el argumento del ahogo económico como una “excusa barata“, ya que, según él, la supuesta solución financiera nunca se vio reflejada en las cuentas del club, que actualmente acumularía pérdidas.

El sueño del regreso

Igualmente, el candidato no solo miró hacia el pasado, sino que también proyectó el futuro del argentino, abriendo la puerta para un posible retorno, aunque con una condición innegociable. “Volverá cuando quiera, y con cualquier presidente, excepto con el actual, que ya ha demostrado que no lo quiere“, aseguró cuando fue consultado por la chance de ver al rosarino nuevamente como jugador culé, pese a tener contrato con Inter Miami hasta 2028.

Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando dejó entrever la existencia de un operativo que permita su retorno. “Vendrá cuando quiera, donde se sienta cómodo y donde pueda aportar más al club. Es cuestión de hablarlo. Ya tengo una idea de lo que le gusta, pero sería un poco oportunista, conociéndolo, usar ese tipo de información (en época electoral). Me lo guardo para mí porque sé que, con el tiempo, sucederá”, aseveró.

