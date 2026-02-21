Gianluca Prestianni, suspendido en la Primeira Liga: por qué no juega en Benfica vs. AVS

A la espera del partido de vuelta ante Real Madrid por los playoffs de la Champions League, a Benfica le toca afrontar un partido incómodo por la Primeira Liga. Las Águilas reciben a AVS (15:00 hora de Argentina), el último de la tabla de posiciones, sin Gianluca Prestianni, quien está en la lupa por su cruce con Vinicius Júnior.

El extremo argentino, que ya declaró ante las autoridades de UEFA por la denuncia de racismo del brasileño, no podrá jugar esta tarde en el Estadio da Luz. Esto se debe a que el joven de 20 años está suspendido en el torneo local y debe cumplir su castigo en esta jornada.

Prestianni se pierde este compromiso por acumulación de tarjetas amarillas. El viernes 13 de febrero, en el encuentro ante Santa Clara, el futbolista surgido en Vélez Sarsfield fue amonestado y es por eso que recibió una sanción de una fecha en la Primeira Liga.

Curiosamente, Prestianni corre riesgo de ser suspendido también en la Champions. Las autoridades de la UEFA continúan investigando lo sucedido con Vinicius en el encuentro de ida en Portugal.

Qué declaró Prestianni ante UEFA

Según pudo saber BOLAVIP, al momento de declarar, Prestianni afirmó que en ningún momento le dijo ‘mono’ a Vinícius, sino que le dijo ‘maricón’. Durante todo el tiempo que estuvo brindando declaraciones, mantuvo su postura e indicó que nunca fue racista.

Cabe destacar que el artículo 14 del reglamento de la UEFA establece que el marco de castigo tanto para los insultos racistas como para los insultos homofóbicos es el mismo y se miden con la misma vara. A la espera de lo que sea el veredicto final, podría recibir una suspensión mayor a los 10 partidos.

Publicidad

Publicidad

Cuándo se juega la revancha de Real Madrid vs. Benfica

El partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica, en el marco de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26, se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero a las 17 (hora de Argentina) en el Estadio Santiago Bernabéu. Todo se podrá ver por la pantalla de Disney+.

DATOS CLAVE

Benfica enfrenta a AVS , actual último de la tabla, a las 15:00 de Argentina.

enfrenta a , actual último de la tabla, a las 15:00 de Argentina. El extremo Gianluca Prestianni no jugará en el Estadio da Luz por suspensión local.

no jugará en el por suspensión local. La sanción de una fecha deriva de la amonestación recibida ante Santa Clara.

ver también El representante de Prestianni evalúa una contrademanda en el caso Vinícius: “Todo lo que se dijo es falso”