Vinícius humilló al Cholo Simeone tras la victoria de Real Madrid ante Atlético de Madrid por la Supercopa de España

Como es habitual, el clásico madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid estuvo picante. El Merengue se impuso por 2 a 1 al Colchonero en Arabia Saudita por la semifinal de la Supercopa de España y quienes protagonizaron una tensa pelea fueron Diego Pablo Simeone y Vinícius Júnior.

En pleno partido, Diego Simeone le dijo a Vinícius en reiteradas oportunidades: “Acordate lo que te digo: Florentino te va a echar”. En la conferencia de prensa posterior al partido, el Cholo se desentendió del tema y afirmó: “No me acuerdo, tengo memoria complicada. No tengo nada para comentar porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí“.

La dura réplica de Vinícius

Fiel a su estilo, el brasileño no se quedó de brazos cruzados y luego de sellar su clasificación a la final de la Supercopa de España, apuntó contra Diego Simeone. Vini comentó una publicación en Instagram en la que se mostraba el conflicto que tuvo con el Cholo y sentenció: “Has perdido otra eliminatoria”, acompañado de emojis con caras llorosas.

¿Cuándo y contra quién juega Real Madrid por la final de la Supercopa de España?

Luego de ganar el clásico madrileño, Real Madrid disputará la final de la Supercopa de España. Será el próximo domingo 11 de enero a partir de las 16 horas (de Argentina) y su rival será nada más y nada menos que Barcelona, que en su duelo de semifinales ante Athletic Bilbao ganó 5 a 0. El clásico tendrá lugar en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita, estadio con capacidad para más de 63 mil espectadores.

