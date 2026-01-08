Tras el cruce en el partido, Cholo Simeone continuó la polémica contra Vinícius: “Tengo memoria complicada”

Este jueves se llevó a cabo la semifinal de la Supercopa de España en la que Real Madrid se impuso por 2-1 frente a Atlético de Madrid, en una nueva edición del clásico de la capital ibérica por un duelo de eliminación directa. Y como no podía ser de otra manera, hubo un cortocircuito extra futbolístico que esta vez lo protagonizaron Diego Simeone y Vinícius Júnior, hecho que no sorprende…

De igual forma que pasa siempre, son partidos en los que la temperatura es realmente elevada y no solo acapara la atención lo que sucede dentro de la línea de cal, sino que del lado externo también. En ese sentido, el entrenador argentino no suele estar exento de estas particularidades y, de más está decir, el extremo brasileño es uno de los futbolistas más polémicos dentro de la elite.

Lo cierto es que durante el partido, Simeone se acercó a Vinicíus y le gritó. En primera instancia parecía ser un simple intercambio verbal que puede darse en un encuentro de alto calibre como este, pero una de las cámaras de la transmisión captó qué le dijo. “Acordate lo que te digo: Florentino te va a echar“, le manifestó el Cholo tal como se percibe con claridad en la lectura de labios.

No conforme con una vez, se encargó de repetírselo en reiteradas ocasiones mientras Vini se movía muy cerca del corralito correspondiente a la zona del banco de suplentes del Aleti. Luego, asistió a la conferencia de prensa y los periodistas le preguntaron sobre esa secuencia inesperada. “No me acuerdo, tengo memoria complicada“, respondió Simeone gambeteando la cuestión.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el entrenador argentino recibió la misma pregunta sobre sus dichos. “No tengo nada para comentar porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí“, expresó en un intento de restarle atención y esquivar el hecho que protagonizó contra Vinícius mientras se disputaba el derbi entre los gigantes de Madrid por la Supercopa de España.

Esta secuencia de hechos que tenía a Simeone como máximo protagonista y al brasileño como personaje secundario, dejó de ser así. Es que una vez culminado el enfrentamiento que clasificó a Real Madrid a la final, Vinícius hizo un comentario en Instagram contra el Cholo. En un posteo del video sobre el cruce entre ellos, el veloz extremo escribió: “Has perdido otra eliminatoria“.

