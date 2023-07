Argentina ya tiene todo listo para debutar ante Italia, el próximo 24 de julio en su cuarto Mundial en la historia. Su misión: conquistar el primer triunfo en la historia. Ellas serán las 23 representantes elegidas por Germán Portanova para llevar la camiseta celeste y blanca.

1- Vanina Noemí Correa

Arquera

Rosario Central

Nacimiento: 14/08/1983 (40) en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe

Debut en la Selección: 9/04/2003 en Argentina 3 – Paraguay 0 (Sudamericano 2003, Salta). La Flaca.

Mundialista en 2003, 2007, 2019 y ahora en el 2023 será la primera en jugar los cuatro mundiales que disputó Argentina. Olímpica en 2008 (única participación del equipo) y también campeona sudamericana en 2006 (luego llamada Copa América, la única ganada por la Albiceleste) y medalla de plata en los Panamericanos Lima 2019.

Atajó en Boca (donde fue campeona), Banfield, Renato Cesarini, Social Lux, San Lorenzo (en dos etapas) y Espanyol. En el 2022 tuvo un breve paso por la U de Chile para jugar la Copa Libertadores. En Rosario Central hizo una gran campaña en el primer torneo del 2023, finalizando terceras.

Decidió abandonar el arco en 2008 para ser madre de sus mellizos Romeo y Luna y pese a que no estaba en sus planes, regresó al fútbol en 2017. Llegó al Mundial 2019 -aún siendo cajera de la Municipalidad de su ciudad-, en el que vivió un momento épico al atajarle un penal a Parris, de Inglaterra y ser MVP de aquel encuentro.

Desde que Germán Portanova es el entrenador, alternó el puesto con Laurina Oliveros (afuera del Mundial por lesión). Tiene casi 60 partidos con la camiseta nacional. En 2021 fue designada vicepresidenta de la Confederación Argentina de Deportes.

2- Adriana María Sachs

Defensora central

Santos (Brasil)

Nacimiento: 25/11/1993 (29) en Tapiales, Buenos Aires

Debut en la Selección: 16/03/2014 en Chile 1 – Argentina 2 (Odesur 2014)

Fue parte del plantel en Francia 2019, campeona en los Odesur 2014. y plata en los Panamericanos Lima 2019.

Con más de 30 partidos en la Selección Mayor, fue parte también de las juveniles integrando el plantel mundialista sub 20 en el 2012. Su primer club fue Huracán, pasó por UAI Urquiza (donde trabajó como maestranza a la par). Luego del Mundial de Francia, recaló en España, para jugar en el UD Collerense hasta que Boca la llamó para sumarse a sus filas. Y dio dos vueltas olímpicas hasta que, en la previa a una nueva Copa del Mundo y buscando ganarse un lugar en el equipo, emigró al Santos de Brasil.

Con Portanova volvió a formar parte de las citaciones en abril del 2022. Con la dupla Barroso-Cometti consolidada y Mayorga y Braun como suplentes de lujo, tras la salida de la tandilense se abrió una puerta para recuperar su lugar (con su experiencia en el bolsillo) y sumarse para los amistosos con Venezuela en abril del 2023.

3- Eliana Stabile

Lateral izquierda

Santos (Brasil)

Nacimiento: 26/11/1993 (29) en Merlo, Buenos Aires

Debut en la Selección: 30/08/2017 en Uruguay 0 – Argentina 3 (amistoso, Montevideo). La Zurda.

Mundialista y plata panamericana en 2019, empezó jugando en River pese a su amor por Boca. Fue un pedido de su mamá, pero su estadía se extendió por cuatro años y dos títulos. Sus colores pudieron más y se fue a Boca para dar tres vueltas, en dos etapas. Porque, en el medio, tuvo un paso más que exitoso por el Atlético Huilia de Colombia convirtiéndose en una de las argentinas que tiene en su vitrina una Copa Libertadores (2018). Luego de conquistar la Súperfinal en 2021, la Zurda se fue al Santos de Brasil.

Desde el 2018 que la lateral es casi la dueña del puesto porque, además de su marca y proyección, se destaca por pegada, goles y personalidad. Fundamental para la clasificación argentina a Francia 2019, nunca faltó a una convocatoria desde la llegada de Portanova.

4- Julieta Cruz

Lateral derecha

Boca

Nacimiento: 04/06/1996 (27) en General Alvear, Mendoza

Debut en la Selección: 17/09/2021 en Brasil 3 – Argentina 1 (amistoso, Campina Grande). La Mendo.

La Mendo llegó a la Selección Mayor de la mano de Germán Portanova, en la primera fecha FIFA que tuvo el DT a su cargo. Pero su historia futbolística se inició allí. Comenzó en 10 de septiembre y Huracán Las Heras, lo que la llevó a una preselección y de ahí a probarse nada menos que en River. Vivió en la pensión del club hasta que tuvo que hacer un parate obligado: su diagnóstico fue “taquicardia paroxística supraventricular”. Una afección cardíaca que la llevó al quirófano y la alejó de las canchas.

Boca fue el equipo que la llamó una vez que ya estaba bien y su amor por los colores la llevaron a decir que sí y volver a jugar. No le fue nada mal: cinco títulos con Boca y un subcampeonato en la Libertadores 2022. Mamá de Narella, y lateral con diagonales letales y buen ojo para los cambios de frente, fue parte del tercer puesto en la Copa América 2022. En este 2023, una lesión en la rodilla la puso en duda pero logró recuperarse a tiempo para dar una nueva vuelta con Boca y ser citada al Mundial.

5- Vanesa Santana

Mediocampista

Sporting de Huelva

Nacimiento: 03/09/1990 (32) en Villa Celina, Buenos Aires

Debut en la Selección: 8/03/2014 en Chile 1 – Argentina 0 (Odesur 2014, Santiago de Chile)

Campeona en los Odesur 2014 y mundialista y plata panamericana en 2019, es la menor de cinco hermanos, jugó hasta los 12 en la Liga de La Matanza, siendo muchas veces la única nena. Llegó a Boca luego de su paso por José Hernández y porque su mamá preguntó en la puerta de la Bombonera si había pruebas del fútbol femenino. Allí pasó nada menos que 11 años, obteniendo nada menos que 16 títulos con el club. Sólo se fue del club cuando la buscaron desde Venezuela para jugar la Libertadores con el Estudiantes de Guaricó, con el que fue subcampeona.

De allí llegó a Colombia para luego viajar a Europa: dos temporadas en el Logroño y otras dos en el Sporting de Huelva, del que se despidió en la previa del Mundial. Fue parte del plantel de la última Copa América y conformó casi todas las listas del DT. Es una variante, diferente en estilo, al puesto que ocupa Lorena Benítez.



6- Aldana Cometti

Defensora Central

Madrid C.F.F.

Nacimiento: 03/03/1996 (27) en Caballito, Buenos Aires

Debut en la Selección: 8/03/2014 en Chile 1 – Argentina 0 (Odesur 2014, Santiago de Chile)

Su imagen sin uno de sus dientes en pleno partido la define. Fue ante Japón, en el Mundial de Francia 2019, mismo año que ganó la plata panamericana (también fue campeona en los Odesur 2014). El amor por el fútbol la llevó en sus inicios por Excursionistas, equipo pionero en el femenino nacional y luego a Independiente, pero dejó la pelota circunstancialmente para dedicarse al hockey. Volvió al Rojo y pasó por River y Boca, donde ganó un título antes de saltar a Europa.

Sin embargo, tras un primer paso por el Granada, se sumó al Huila de Colombia para levantar la Libertadores y luego, si, instalarse definitivamente en el Viejo Continente: Sevilla, Levante y ahora el Madrid CFF. Titular desde tiempos de Borrelo, es la referente de la saga también con Portanova. Sólo resta saber quién será su dupla definitiva tras la salida de Agustina Barroso.

7- Romina Núñez

Mediocampista

UAI Urquiza

Nacimiento: 01/01/1994 (29) en Tandil, Buenos Aires

Debut en la Selección: 18/02/2021 en Argentina 1 – Brasil 4 (She Believes Cup, Orlando)

Aunque debutó con Carlos Borrello como entrenador, fue Germán Portanova la que catapultó a la tandilense a su mejor momento futbolístico. Polifuncional especialmente por el costado izquierdo (jugó de lateral, volante, extrema y hasta de centrodelantera) se convirtió en una jugadora fundamental en el esquema del DT, no sólo por velocidad, potencia, buena pegada e inteligencia sino también por su personalidad aguerrida.

Jugó la Copa América con la Selección que consiguió el pasaje al Mundial y pese a que gracias a ese torneo pudo dar el salto a México, volvió del León seis meses después. Fue la goleadora del último torneo con 17 gritos, aunque UAI Urquiza perdió la final ante Boca, que dio la vuelta.

8- Daiana Micaela Falfán

Mediocampista

UAI Urquiza

Nacimiento: 14/10/2000 (22) en Hurlingham, Buenos Aires

Debut en la Selección: 7/11/2019 en Paraguay 1 – Argentina 2 (amistoso, Asunción). Falfi.

Pese a sus 22 años, ya acumula 30 partidos jugados con la Selección, la mayoría de la mano de Portanova. De mamá futbolista, creció con la fútbol en su horizonte: de hecho, Yamila le pegó a la pelota hasta los seis meses de embarazo. Coquetando con el futsal después de una negativa de Boca, llegó a Deportivo Morón -gracias a la insistencia de su mamá- y de ahí un salto a la Selección juvenil, para disputar su primer Sudamericano.

Portanova la vio en un partido en el que UAI Urquiza enfrentó a Morón y no dudó en convocarla. Allí, cuenta la historia, la capitana del Furgón Florencia Bonsegundo le dijo a su papá que no dejara de llevarla por su calidad. Con ese apoyo comenzó a jugar en las Guerreras hasta convertirse en pieza fundamental para Leandro Iglesias.

Jugó otro Sudamericano, con Borrello de entrenador, que la llevó a debutar. Debutó muy joven con Borrello como DT, pero Germán Portanova la hizo eje en el medio. De buen cabezazo pero también criteriosa para distribuir, de buena pegada y sobre todo inteligencia y visión, es parte de una nueva generación que está lista para dar el salto. Ya jugó la Copa América y va por su primer Mundial.

9- Paulina Gramaglia

Delantera

Red Bull Bragantino (Brasil)

Delantera

Fecha y lugar de nacimiento: 21/03/2003 en Córdoba

Debut en la Selección: 27/11/21 en Argentina 0 – Ecuador 0 (Amistoso – Fecha FIFA).

Fue la última en incorporarse al plantel: fue campeona de la A2 Brasileña, ascendió con el Bragantino en su primera temporada y metió el gol de la final.

Será su primera competencia oficial con la Selección Mayor. Con apenas 20 años, su presencia en la Selección viene desde las juveniles (con la Sub 17 y luego con el Sub 20, jugando el Sudamericano de la categoría en el 2022).

Llegó a Buenos Aires desde Talleres, tras convertir más de 60 goles, cuando el club cordobés no pudo volver a jugar en su Liga. Llegó a UAI Urquiza para ser subcampeona en el 2021 y pegar el salto primero al Houston Dash de los Estados Unidos, que le compró el pase -siendo la primera jugadora en ser adquirida por otro equipo-, que luego la cedió al Bragantino.

En la Mayor, donde debutó a fines del 2021 con Portanova, fue utilizada en varias posiciones: en la previa al Mundial el DT la usó de delantera pero también más retrasada por derecha, mostrando una gran predisposición para colaborar con el armado del juego. Paulina contó que en el 2019 vio a la Selección en el Mundial desde el colegio y ahora le tocará ser parte de las 23.

10- Dalila Belén Ippólito

Mediocampista

Parma

Nacimiento: 24/03/2002 (21) en Lugano, Buenos Aires

Debut en la Selección: 23/05/2019 en Argentina 3 – Uruguay 1 (amistoso, San Juan)

Tuvo una carrera más que vertiginosa: con apenas 17 años fue la jugadora argentina más joven en debutar en un Mundial y meses después fue parte del plantel que conquistó la medalla de plata en los Panamericanos de Lima 2019. Es una de las pocas jugadoras del equipo actual que -aunque con las dificultades que todas deben atravesar- comenzó de muy chiquita y tuvo un proceso de Inferiores algo más completo.

Comenzó en Lugano, en el club que hoy tiene un estadio que lleva su nombre: Jóvenes Deportistas. Y pasó por varias canchas hasta llegar a River, en donde debutó en 2015, apenas con la edad mínima. Y luego pasó a UAI Urquiza antes de pegar el gran salto a Europa: la Juventus la vino a buscar. Fueron tres temporadas en el Calcio, ganando dos títulos: Supercopa de Italia y la Serie A de su primer año. Luego pasó al Pomigliano y la última temporada la tuvo en Parma.

Encaradora, hábil y atrevida, Portanova la llevó al Sudamericano Sub 20 del 2022 y luego la llevó a la Copa América, donde Argentina obtuvo la clasificación.

11- Yamila Tamara Rodríguez



Palmeiras (Brasil)

Delantera

Nacimiento: 24/01/1998 (25) en Posadas, Misiones

Debut en la Selección: 7/04/2018 en Argentina 3 – Bolivia 0 (Copa América 2018, Coquimbo)

Su llanto en la despedida Argentina ante Perú tiene una razón muy profunda: en la previa al Mundial 2019 y pese a ser importantísima en el repechaje, Yamila se quedó afuera en el último corte de Carlos Borrello y vio el Mundial desde su casa. Ahora, con 25 años, la goleadora de la Copa América estará presente en su primera Copa del Mundo.

Tras su paso por Huracán de Posadas, la delantera llegó a Buenos Aires para sumarse a Boca, equipo del que es fanática. Tuvo un coqueteo europeo con el Badajoz y decidió subirse a ese tren, pero fue una experiencia corta, porque volvió a ponerse la camiseta azul y oro ahora para convertirse en ídola y referente del equipo. En su segunda etapa pudo ser campeona y goleadora y después pegar el salto a la mejor liga de Sudamérica y nada menos que al campeón de la Libertadores.

Con la Selección vivió varios sinsabores. Tras un paso por la Sub 20 fue parte del proceso de Borrello, convirtió uno de los cuatro goles ante Panamá -que clasificó a Argentina a un Mundial tras 12 años- pero se quedó afuera en la última lista. Después, con varias bajas, volvió a la Selección para los Panamericanos de Lima. Con Portanova recuperó su lugar, dándole potencia, frescura y personalidad al ataque, en especial por el costado izquierdo.





12- Lara Esponda



River Plate

Arquera

Nacimiento: 08/11/2005 (17) en Buenos Aires

Es la más joven del plantel con apenas 17 años, pero ya lleva unos cuantos siendo la dueña indiscutida del arco de River. Aunque debutó a los 14 en el arco millonario, se afianzó tras la salida de Florencia Chiribelo, un año después. Descubrió el arco de casualidad: yendo a jugar con su papá DT y su hermano futbolista, dejó su puesto de delantera para cubrir a una arquera ausente y nunca más dejó el puesto. En River conquistó la Copa Federal 2022.

Pasó por varias categorías de las juveniles con la Selección y se sumó en varias ocasiones a las citaciones de la Mayor, con el objetivo de comenzar a foguearla. Tras la lesión de Laurina Oliveros, Portanova decidió llevarla a su primer Mundial. Lara es parte de la nueva camada de arqueras que comenzó a dar pasos firmes en la Primera: en un puesto que siempre quedó más relegado en el femenino, las nuevas generaciones tienen un trabajo específico que se nota y comenzó a hacer la diferencia.

13- Sophia Braun



León (México)

Defensora/Mediocampista

Nacimiento: 26/1/2002 (21) en Beaverton, Oregon

Debut en la Selección: 18/02/2021 en Argentina 1 – Brasil 4 (She Believes Cup, Orlando)

Su historia es de las más particulares de este plantel: nacida en Oregon, Estados Unidos, hija de Karina -argentina- y Bill, viajó varias veces al país para ver a sus abuelos y le encantó Buenos Aires, en especial el Monumental. Ella había jugado al fútbol toda su vida, incluso en la Universidad de Gonzaga, su primer equipo. Los videos que le llegaron a Carlos Borrello lograron una citación y tuvo que decidir si ponerse la albiceleste o no.

No lo pensó demasiado y, acompañada por su mamá, se sumó a las juveniles, aún sin hablar casi español. Con Portanova pasó a ser parte de las citaciones habituales y el idioma no fue barrera, aunque para ella represente un verdadero desafío. Si bien comenzó jugando en el mediocampo, el DT la utilizó muchas veces como central: en la Copa América, tras el positivo de Cometti, jugó en la saga central, puesto que estuvo ocupando en los últimos partidos tras la salida de Barroso.

14- Miriam Anahí Mayorga



Boca

Defensora/Mediocampista

Nacimiento: 20/11/1989 en Bariloche, Río Negro

Debut en la Selección: 30/08/2017 en Uruguay 0 – Argentina 3 (amistoso, Montevideo). La Doc.

Levanta la Copa, una vez más. Con la cinta de capitana en el brazo, Mayorga es otra vez campeona en Boca. Buen pie, seguridad, experiencia y personalidad la definen a la Doc, que se recibió de médica en 2019 pero debió postergar la residencia para jugar su primer Mundial. Ahora le llegó la posibilidad de jugar otro más, a sus 33 años.

Comenzó a jugar en Luna Park, club de Bariloche, y allí la vio el DT de aquel entonces de UAI Urquiza y la invitó a sumarse al club de Villa Lynch, además de poder estudiar, algo que deseaba. Y dijo que sí. Campeona con el Furgón, pasó a Boca en el 2020 para convertirse también en referente de las Gladiadoras. A la Selección llegó en el 2017, jugando principalmente en el medio, hasta que encontró un gran espacio en la línea defensiva.



Mayorga es una fija en la Selección desde que se afianzó en el 2019, siendo mundialista y medalla de plata en los Panamericanos de aquel año. Tras jugar la Copa América en 2022, irá por su segundo Mundial.

15- Ma. Florencia Bonsegundo



Madrid CFF (España)

Volante / Delantera

Nacimiento: 14/07/1993 (30) en Morteros, Córdoba

Debut en la Selección: 8/03/2014 en Chile 1 – Argentina 0 (Odesur 2014, Santiago de Chile). Bonse.

Sus gritos son historia. Ese rostro repleto de gol para empatarle el partido a Escocia en el último Mundial quedaron en la retina de todos. Florencia Bonsegundo hizo dos de aquel 3 a 3 y su nombre quedó grabado para siempre. Pero su historia empezó mucho antes, como muchas, jugando con varones hasta que le cerraron las puertas, a los 13 años. Volvió varios años después, cuando la invitaron a jugar un torneo relámpago y demostró una vez más sus cualidades.

Llegó a Buenos Aires desde Córdoba y se sumó a Huracán, antes de pasar a UAI Urquiza, donde fue campeona y se convirtió en referente. Con varios pasos por las selecciones juveniles, hasta en el Mundial Sub 20 en 2012, hizo todo el recorrido hasta convertirse en una indiscutida: fue campeona en los Odesur 2014 y llegó al Mundial. Pero después vino el impasse: apoyó al grupo de compañeras que le reclamó al cuerpo técnico de Borrello algunos cambios en la forma de encarar los partidos y desistió de jugar los Panamericanos de aquel año.

Volvió a la Selección con Portanova en la nueva etapa de la Selección y se convirtió en fundamental: más retrasada o como punta, es de la columna vertebral del entrenador.



16- Lorena Benítez



Palmeiras (Brasil)

Mediocampista

Nacimiento: 03/12/1998 en Lomas de Zamora, Buenos Aires

Debut en la Selección: 03/03/2019 en Argentina 0 – Nueva Zelanda 2 (Amistoso – Fecha FIFA). Lore.

Su calidad se extrañó en la Selección. Pero apenas pudo volver a jugar, Portanova no dudó en devolverle el lugar. Su último torneo con la albiceleste, tras ser mundialista en 2019, fue la She Believes Cup, en la que se lesionó la rodilla por primera vez. Era figura en Boca y en la Selección pero estuvo un año fuera de las canchas. El día de su vuelta, un año después y jugando por Argentina, otra vez la rodilla parecía ponerle un freno. Pero no se operó, hizo una gran recuperación y las canchas la abrazaron otra vez.

Mamá de Renata y Ezequiel, empezó jugando en su barrio entre varones, haciéndose pasar por otro nene hasta que a los 11 años pudo empezar a jugar al fútbol con otras nenas. Dio sus primeros pasos tanto en el futsal como en el fútbol de 11 en San Lorenzo, debutando antes de la edad mínima (14 años) y por eso el club perdió los puntos. Allí compartió equipo con Florencia Quiñones. En el futsal fue considerada la mejor jugadora de aquellos tiempos.

De padres paraguayos y con hermanos con la misma nacionalidad, quisieron convencerla de ponerse la albirroja. Pero no: la citación a la Selección llegó primero. Allí, Camila Gómez Ares y Aldana Cometti la convencieron de ir a Boca, donde fue figura y dio tres vueltas. Una vez recuperada de su primera lesión, decidió pasar a Estudiantes de Buenos Aires, que le ofrecía un contrato de seis meses para luego dar el salto al exterior, algo que su segunda lesión frenó. Después sí llegó la chance de Palmeiras y allí se fue acompañando a Yamila Rodríguez.



17- Camila Gómez Ares



Universidad de Concepción (Chile)

Mediocampista

Nacimiento: 26/10/1994 (28) en Buenos Aires

Debut en la Selección: 10/03/2014 en Argentina 4 – Bolivia 0 (Odesur 2014). Camu.

Ocho años pasaron desde su último partido en la Selección. Y, para muchos, su llegada a Universidad de Concepción en Chile, lejos del Boca en el que era figura, fue un paso hacia atrás. Sin embargo, tras una gran temporada lejos de Argentina, le llegó su chance para estar en su primer Mundial.

Disfrutaba más de jugar al fútbol con su hermano que de ir a gimnasia con su hermana hasta que sus padres le abrieron las puertas para que pudiera disfrutar del deporte que amaba. Claro que chocó con la primera puerta cerrada, como muchas: jugaba con varones pero no la dejaban fichar. Si hasta cambiaron el reglamento del baby de Vicente López para impedírselo. Como no especificaba género, al año siguiente aclararon: “solo varones” y se quedó afuera.

Vivió infinidad de situaciones de discriminación que le costaron mucho, pero nunca bajó los brazos. Goleadora de los Bonaerenses, llegó primero a River a los 14 años y al mismo tiempo fue citada a las Juveniles, jugando Sudamericanos y Mundiales y hasta logrando el oro en los Odesur 2014. Los Panamericanos 2015 fueron su última vez con la celeste y blanca.

Tuvo un paso fugaz por UAI Urquiza hasta llegar a Boca, en donde de a poco se fue ganando un lugar, en base a quites, buen juego por abajo, criterio, personalidad y goles importantes. En Chile, convirtió nada menos que 13 en su primera temporada.

18- Gabriela Patricia Chávez



Estudiantes (BA)

Lateral / Volante

Nacimiento: 09/04/1989 (34) en Moreno, Buenos Aires

Debut en la Selección: 18/11/2006 en Argentina 6 – Colombia 0 (Sudamericano 2006, Mar del Plata). Gaby.

Sobreviviente del plantel que disputó el Mundial 2007, jugará en Australia y Nueva Zelanda su tercer Mundial. Es de las pocas que, además, fue campeona de América en 2006 y Olímpica en 2008, además de tener la medalla de plata de los Panamericanos y el bronce de la Copa América 2022. Su historia con la Selección comenzó desde sus inicios, citada con 17 años para jugar el Mundial Sub 20 del 2006.

Sin embargo, no todo fue tan feliz para la niña que jugaba a la pelota con la cabeza de una muñeca que le habían regalado: en 2011 decidió alejarse del fútbol, pese a haber pasado por clubes como San Lorenzo, Independiente y Boca, además del Everton de Chile. Agobiada por cuestiones económicas y los tiempos para entrenar a jugar, decidió ser policía. Pero la insistencia de Carlos Borrello, DT de UAI Urquiza, la hizo regresar, seis años después.

Platense, River, Boca y ahora Estudiantes de Caseros la vieron vestir su camiseta y entregar todo. De gran despliegue por el sector derecho, puede jugar de lateral o ser salida constante por ese costado, con criterio y buen retroceso en la marca.

19- Mariana Valeria Larroquette



Orlando Pride (EE.UU.)

Delantera

Nacimiento: 24/10/1992 en Ituzaingó, Buenos Aires

Debut en la Selección: 8/03/2014 en Chile 1 – Argentina 0 (Odesur 2014, Santiago de Chile). Larro.

Larro lleva los goles en la sangre: durante su infancia, por las tardes se quedaba con sus abuelos en el almacén familiar y le pateba a su abuelo, arquero. Así empezó a romper redes en cada torneo en el que la dejaron anotarse. Hasta que Borrello la vio en unos Juegos Bonaerenses y la citó a la Selección, comenzando un romance que no tuvo parate. Siendo aún una juvenil, llegó a River para tener más competencia y convirtió nada menos que 150 goles entre 2010 y 2015.

Debutó en la Mayor para los Odesur que lograron la medalla de oro en Chile, donde comenzó su otra cualidad, la de ser una trotamundos. Tras pasar por la U de Chile, llegó a UAI Urquiza (dos títulos y goleadora del torneo en ambos). Su siguiente club sería en Noruega, más precisamente en el Lyn. Luego llegó al Kansas de Estados Unidos, al Sporting de Lisboa en Portugal y su última escala en México para defender la camiseta del León. Después del Mundial llegará al Orlando Pride para jugar nada menos que con Marta.

Con la Mayor metió el primer gol del repechaje con Panamá para clasificar a Argentina por primera vez a un Mundial en 12 años y allí estuvo, en Francia 2019. Ahora lo hará en Australia y Nueva Zelanda, siendo una pieza clave para el esquema de Portanova, que siempre cuenta con sus goles.



20- Chiara Singarella



University of Alabama (EE.UU.)

Delantera

Nacimiento: 05/12/2003 (20) en Luján de Cuyo, Mendoza

Debut en la Selección: 20/02/2022 en Colombia 2 – Argentina 2 (Amistoso – Fecha FIFA)

Con apenas 20 años y un puñado de partidos, Chiara vivirá el sueño de ser mundialista. Forma parte de la nueva camada de jugadoras que hace rato Germán Portanova decidió comenzar a mechar con las más experimentadas porque le aportan técnica y frescura a esta Selección. Un camino más allanado por aquellas que hoy son sus compañeras.

En su caso, el fútbol ganó. Porque se la disputaron dos selecciones: una con los pies y la otra con las manos. Jugadora de handball, y de las buenas, en algún momento debió elegir con cuál quedarse. Comenzó en Las Pumas, equipo mendocino donde se inició Estefanía Banini y pegó el salto al exterior cuando la Kennesav University de Georgia le ofreció una beca para poder estudiar psicología al mismo tiempo que juega al fútbol.

Sus primeras apariciones con la celeste y blanca se dieron en las Juveniles, siendo la deportista argentina más joven en los Odesur 2018 en Cochabamba, Bolivia, con apenas 14 en un plantel Sub 20. Su debut con la Mayor fue con grito: ingresó con Colombia por fecha FIFA y convirtió el 2 a 2.

21- Érica Noelia Lonigro



Rosario Central

Delantera

Nacimiento: 06/07/1994 (30) en Rosario

Debut en la Selección: 17/09/2021 en Brasil 3 – Argentina 1 (amistoso, Campina Grande). Jesi.

Viene de cerrar un campañón con Rosario Central, tercero del torneo local. Pese a dos cortas etapas en Sportivo Libertad/Limpeño y River, decidió volver a ponerse la camiseta Canalla, de la que es máxima goleadora en los clásicos de la Liga Rosarina. Comenzó, como la mayoría, jugando con varones y gracias a su mamá, que también jugaba, pero fue recién en 2017, a sus 23 años, cuando decidió jugar “en serio” y fue al club de sus amores donde Roxana Gómez le encontró el puesto.

En aquel año, Central aún jugaba sólo en la Liga Rosarina pero fue invitado a la Primera División cuando se organizó el primer torneo del semiprofesionalismo y Lonigro tuvo su primer contrato. Había trabajado en una empresa de limpieza, en un gimnasio, en una cooperativa y hasta tuvo un lavadero en su casa. Su sueño era estar en la Selección y esa chance le llegó con Portanova, que siempre la tuvo en cuenta, fue a la Copa América y ahora la llevó al Mundial.



22- Estefanía Romina Banini



Atlético de Madrid (España)

Mediocampista

Nacimiento: 21/06/1990 (33) en Mendoza

Debut en la Selección: 04/11/2010 en Argentina 3 – Bolivia 0 (Sudamericano 2010, Ecuador). Estefi.

Tras ser mundialista en el 2019 que, junto con otras compañeras, le realizó al cuerpo técnico anterior, Banini anunció que este Mundial será su última competencia con la celeste y blanca. Será la despedida de una de las mejores jugadoras que ha tenido el equipo nacional, elegida en el XI ideal de la FIFA en el 2022. Viene de convertir un golazo para ayudar a que el Atlético de Madrid pudiera ganar la Copa de la Reina.

Nacida en el Club Cementista de Mendoza, tuvo que luchar para jugar al fútbol como le ocurrió a la mayoría. Pasó por Las Pumas hasta que desde Chile, al verla en la Selección que disputó la Copa América 2010, se la llevaron a Colo Colo, donde vivió la época dorada: nueve títulos locales, campeona en la Libertadores y con subcampeonato también. Fue considerada la mejor deportista del fútbol chileno en el 2007. Una goleadora implacable.

Con tres pasos por la liga de Estados Unidos jugando para el Washington Spirit, otro por Valencia y varios problemas en sus rodillas, se instaló definitivamente en Europa primero para jugar en el Levante y luego en el Atlético de Madrid, adonde llegó en el 2021. Por aquellos años fuera de la Selección por decisión de Carlos Borrelo primero, Germán Portanova la citó en abril del 2022 y luego la llevó a la Copa América, recuperando así a la Banini que todos pedían.

23- Abigaíl Cháves



Huracán

Arquera

Nacimiento: 11/07/1997 (26) en San Isidro, Buenos Aires

Debut en la Selección: aún no debutó.

Su rendimiento en Huracán la catapultó a la Selección, en el que fue uno de sus mejores torneos. Hasta convirtió dos goles de tiro libre, haciendo gala de su buena pegada, arma que suele utilizar para lanzar a su equipo al ataque. Sin embargo, sus inicios fueron con las manos, jugando al vóley en Pinocho, y también dividiendo su tiempo con el atletismo. Sin embargo, siendo sub-16, intentó con el fútbol, que hasta ese entonces era un hobby, y quedó. Y nada menos que en Boca.

Le propusieron ser arquera aprovechando sus cualidades logradas gracias al vóley y allí lanzó su carrera: debutó un año después de llegar al club, cuando ya alternaba en el banco, con apenas 18 años, pero tras la pandemia pasó a San Lorenzo primero y luego a Huracán, equipo en el que se adueñó del arco. Aunque no debutó en la Selección, Portanova la tuvo en varias convocatorias, quedando afuera de la Copa América en el último corte. Esta vez, y tras la lesión de Laurina Oliveros, tanto a ella como a Lara Esponda se les abrió el arco otra vez.

24- Laurina Oliveros

Boca

Arquera

Naciomiento: 10 de septiembre de 1993 en Ramallo, Buenos Aires.

Debut con la Selección: 14 de diciembre de 2014 (Argentina 0 – China 6). Lauchi.

Tras ser campeona con Boca y ganarle la final a UAI Urquiza, Laurina se quedó afuera de la lista definitiva por una lesión en su mano. Sin embargo, habiendo sido parte de todo el proceso y también jugando varios partidos como titular, el cuerpo técnico decidió llevarla como la “jugadora 24”.

Lauchi comenzó jugando al fútbol cuando sus padres decidieron instalarse en Estados Unidos, a sus cinco años. Sin embargo, aquella pasión que nació en la tierra de las campeonas del mundo y que pese a comenzar como delantera ya había conquistado el arco, al volver a Ramallo debió dedicarse al handball.

En su ciudad natal fue que se cruzó con el Furgón, cuando todavía era Ferrocarril Urquiza (luego se aliaría con la UAI) y quedó en una prueba. A los 15, y gracias a la citación a la Selección juvenil y su debut en la Sub 17, comenzó su etapa en la Mayor. Profesora de Educación Física, campeona con el equipo de Villa Lynch y también con Boca, no pudo estar en el Mundial 2019 por decisión del DT. Pese a la mala suerte a la hora de la cita mundialista, Laurina no baja los brazos. Y estará con sus compañeras en Australia y Nueva Zelanda.

Las fotos pertenecen a PRENSA AFA