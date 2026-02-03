Atención Colapinto: un nuevo piloto sudamericano se sumó a Mercedes para la Fórmula 1en 2026

Mientras Franco Colapinto se prepara para su desafío con Alpine, el automovilismo sudamericano celebra otro hito histórico de cara a la Fórmula 1 en 2026, la cual podrá verse a través de Disney+ Premium. Joshua Duerksen, el piloto paraguayo de 22 años, fue oficializado como nuevo integrante del programa de desarrollo de Mercedes Benz, convirtiéndose en el primer representante de su país en firmar contrato con una escudería de la élite automotriz.

El anuncio se realizó en el marco de la presentación del nuevo monoplaza de la escudería alemana, donde Toto Wolff confirmó que Duerksen trabajará codo a codo con los pilotos titulares, George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

La labor del juvenil no será sencilla: tendrá por delante extensas sesiones en el simulador de para correlacionar datos y participará en las pruebas de TPC (Test de Coches Anteriores), manejando autos de temporadas pasadas para acumular los 300 kilómetros que le restan para completar los requisitos de la Superlicencia (requisito obligatorio para competir en F1).

Joshua Durksen lleva dos temporadas dando de qué hablar en Fórmula 2 y ahora desembarca en Mercedes (Getty Images).

La carrera de Joshua Duerksen

El ascenso del piloto oriundo de Asunción resulta prometedor. Descendiente de inmigrantes alemanes, su todavía escasa trayectoria está marcada por un ascenso meteórico. Tras brillar en la Fórmula 4 Italiana y la Fórmula Regional Europea, desembarcó en la Fórmula 2 con un impacto inmediato con AIX Racing. En sus dos primeras temporadas, consiguió cuatro victorias y 12 podios en un total de 56 carreras disputadas, finalizando décimo en 2024 y noveno en 2025. Números que llaman fácilmente la atención.

“Estoy súper emocionado de sumarme a Mercedes. No puedo esperar a empezar a trabajar con ellos y ayudar al equipo a tener éxito este año. Es un paso enorme y un sueño por el que trabajé todos los días“, confesó el guaraní, quien además de sus responsabilidad en Mercedes, también afrontará su tercera campaña en la F2 . En esta ocasión competirá con Invicta Racing, la escudería británica que viene de campeonar en 2025.

“Mi foco central seguirá estando en la F2, para pelear el campeonato y que en un futuro se puedan dar las oportunidades de trabajar a tiempo completo llevando nuestra bandera a la grilla de la F1“, agregó Duerksen, dejando en claro su hambre de gloria.

La noticia de la llegada del paraguayo no solo se celebra en su nación, sino que en todo Latinoamérica. Es que con Checo Pérez regresando de la mano de Cadillac, Colapinto consolidado en Alpine y el brasileño Gabriel Bortoleto en Sauber, la región suma un cuarto integrante en el Gran Circo. Además, a la lista se le suman las promesas argentinas que también vienen haciendo fuerza: Nicolás Varrone, quien debutará en la F2 con VAR, y Mattia Colnaghi, que participará en la Fórmula 3 con MP Motorsport.

Datos clave

Joshua Duerksen firmó con el programa de desarrollo de Mercedes Benz para la temporada 2026 .

firmó con el programa de desarrollo de para la temporada . El piloto paraguayo de 22 años trabajará en simuladores junto a George Russell y Kimi Antonelli .

trabajará en simuladores junto a y . Joshua Duerksen competirá en Fórmula 2 con la escudería Invicta Racing durante este año.

