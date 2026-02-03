El pronóstico de un prestigioso medio para Colapinto en Fórmula 1: Alpine daría el gran salto en 2026

La pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona no solo sirvió para que Franco Colapinto sumara sus primeros kilómetros sobre el A526 de Alpine, sino también para enviar un mensaje que carga de optimismo a los propios analistas internacionales. Y es que tras un 2025 para el olvido, los indicios percinidos en pista los habría invitado a catalogar a la escudería francesa como la sorpresa del año.

Luego de que los pilotos pusieran primera a un mes del inicio de la competencia, los especialistas del medio británico Sky Sports se animaron a realizar una predicción sobre cómo quedaría conformada la grilla del Cameponato de Constructores al finalizar la temporada. Es allí donde el equipo de Colapinto y Pierre Gasly fue ubicado nada menos que en el quinto puesto, liderando el la mitad de tabla y superando a escuderías históricas como Aston Martin.

Según los expertos ingleses, el cambio a Mercedes en la unitad de potencia sería clave para que Alpine obtenga resultados positivos. Así lo ratificaron cuando colocaron a la propia escudería alemana como el campeón de la temporada venidera, basándose en los tiempos de vuelta, la estabilidad y las métricas obtenidas durante las pruebas en Montmeló.

La predicción de los británicos completó el podio con McLaren, vigente dueño de la corona, y Red Bull. Mientras, Ferrari ocuparía el cuarto lugar, apenas un escalón por encima de la cuadrilla de Enstone. Lo cierto es que, en caso de cumplirse el vaticinio, este salto de calidad posicionaría a Franco en una lucha constante por ingresar al Top 10 en cada Gran Premio, un escenario radicalmente distinto al del año pasado.

El ranking de Sky Sports que colocó a Alpine en el quinto puesto del Campeonato de Constructores 2026 (Captura).

Las escuderías que quedaron por debajo de Alpine en el pronóstico

Detrás del quinto puesto del que se adueñó Alpine, en la sexta posición aparecería Racing Bulls, mientras que Aston Martin caería al séptimo lugar, seguido por Haas. El fondo terminó siendo ocupado por Audi y el debutante Cadillac, apropiándose del noveno y décimo escalón, respectivamente.

Por último, la mayor sorpresa negativa fue para Williams, el ex equipo de Colapínto, que cerraría la tabla en el undécimo lugar, posiblemente como consecuencia de los problemas que tuvo durante la construcción de su monoplaza.

Cómo sigue el itinerario de Alpine

Pese a que la confianza internacional sobre Alpine genera ilusión, desde la escudería mantienen la cautela y apuntan a seguir hablando dentro de la pista. El próximo paso será entre el 11 y el 20 de febrero, cuando la actividad se traslade al circuito de Bahréin para las dos tandas finales de entrenamientos. Allí, se percibirán nuevos indicios sobre el potencial del A526 para intentar hacer ralidad ese quinto lugar.

De todas formas, no resulta poca cosa que, tras mucho tiempo de incertidumbre, el nombre de Colapinto se vea asociado a la pelea por los primeros puestos. El argentino tendrá la chance de devolver la bandera argentina a la zona de puntos desde el próximo 8 de marzo, en el Gran Premio de Australia, que contará con la transmisión mediante Disney+ Premium.

