Flavio Briatore se responsabilizó el cambio crítico de Alpine para el 2026: “Fue una elección mía”

Alpine inició el 2026 con un gran objetivo: ser competitivos y pelear por los puestos de puntos en la Fórmula 1. Para ello, sacrificó todo el 2025 y también su relación directa con Renault como motorista propio. Dos decisiones críticas y que en este año se verá si fueron las correctas. Lo que no hay dudas es que fueron tomadas por Flavio Briatore.

En una reciente entrevista, el asesor italiano clarificó toda la situación del cambio de motor, pasando del Renault propio al motor fabricado por Mercedes, que también utilizan McLaren y Williams, y que ahora potenciará los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly.

El A526 usa unidad de potencia Mercedes, tras dejar atrás los motores Renault.

“Fue una elección mía y recibí el apoyo necesario porque entendieron que era el paso correcto“, afirmó Briatore, al explicar que él tomó la decisión y desde Renault, con Luca de Meo a la cabeza, apoyaron la misma. “Nunca habría regresado a la Fórmula 1 sin un motor capaz de competir con los mejores“, le reconoció a Sky Sports Italia.

Alpine comenzó con pie derecho los tests del 2026

En Barcelona, la Fórmula 1 puso primera. Diez de las once escuderías se presentaron al circuito para hacer girar sus nuevos autos y Alpine se mostró competitivo, aunque más allá de los tiempos que pudieron hacer Colapinto y Gasly, lo importante es que el auto respondió, y mostró una fiabilidad total en todos los programas ensayados.

Luego de estos cinco días de acción en Barcelona, los equipos tendrán unos diez días para guardar todo, recopilar datos, entender lo que pasó en las pruebas y viajar a Bahréin para el segundo set de pruebas. Habrá tres días de pruebas en la primera serie de Bahréin, que tendrá lugar el 11, 12 y 13 de febrero.

Los primeros tests de Alpine en Barcelona terminaron sin inconvenientes. (Prensa Alpine)

Luego, habrá otra semana de descanso antes de los últimos tres días de pruebas, que serán el 18, 19 y 20 de febrero. Una vez completados, lo siguiente será el inicio de la temporada en Australia.

