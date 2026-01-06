Checo Pérez destacó qué deben aprender en México de Franco Colapinto y los fanáticos argentinos: “Estoy impresionado”

Tras no competir en la temporada 2025 de la Fórmula 1 por la decisión de Red Bull de reemplazarlo como compañero de Max Verstappen por Liam Lawson en primera instancia y Yuki Tsunoda después, Sergio Pérez volverá a estar vinculado a la máxima categoría del automovilismo mundial en este 2026, pilotando para la escudería estadounidense Cadillac, que se sumará a la competencia.

En la previa de los testeos de pretemporada que tendrán lugar en Barcelona el 26 de enero, que marcará la primera salida a pista para su equipo, el mexicano se mostró expectante y reflexionó sobre la actuación del otro representante de Latinoamérica en la competencia, Franco Colapinto, destacando también el acompañamiento de los fanáticos argentinos como ejemplo que deberían seguir en su país, donde ha sido muy elogiado en las buenas pero también duramente criticado cuando no le fue tan bien.

“Estoy impresionado con la afición argentina y la manera en que apoyan a Franco (Colapinto). Es un pilotazo y tiene a todo su país volcado con él, apoyándolo. Creo que es algo de lo que realmente tenemos que aprender. Tenemos que apoyarnos. No solo a nuestros pilotos. A nuestros futbolistas, a nuestros atletas, a nuestra gente en general. Hay que apoyarnos más como mexicanos”, expresó el piloto de 35 años en entrevista con Cracks.

El apoyo al que hizo referencia Sergio Pérez se mantuvo en un año de puras dificultades para el piloto argentino, en su estreno con Alpine, en el que no logró sumar puntos a lo largo de toda la temporada, habiendo sido sus mejores resultados un undécimo puesto en Países Bajos y los decimoterceros puestos de Mónaco y Canadá.

Las dificultades de ser compañero del mejor

Checo Pérez reflexionó también sobre las dificultades que le supuso ser compañero de Max Verstappen en Red Bull, lo que no terminó de dejarlo fluir incluso en los mejores momentos de su carrera en la Fórmula 1. “Si yo era más rápido que Max, era un problema. Si yo era más lento que Max, también era un problema, todo era un problema”, comenzó diciendo.

“El peor trabajo que hay en la Fórmula 1 es ser compañero de Verstappen en Red Bull, por muy lejos”, le dijo el mexicano a Cracks antes de revelar una anécdota sobre su salida de Red Bull: “En mi despedida le dije (a Horner) ‘Christian, ¿qué vas a hacer cuando no funcione con Liam -Lawson?’, y me dijo ‘está Yuki’. ‘¿Y qué vas a hacer cuando no funcione Yuki?’, ‘tenemos muchos pilotos’, y le digo ‘pues los vas a usar a todos’, y me dice ‘sí, ya lo sé’“, dijo como radiografía del año de la escudería austríaca.

La vuelta de Colapinto a los trabajos

El 2 de enero, tan pronto como terminaron las celebraciones por las fiestas, la fábrica de Alpine en Enstone se abrió nuevamente y todos los ingenieros, mecánicos, directivos y hasta los pilotos regresaron para trabajar de cara al inicio de este nuevo y esperanzador año.

Mientras la fábrica está en funcionamiento las 24 hs del día, con turnos rotativos, tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly se encuentran en trabajos físicos de pretemporada, tal y como lo había advertido el piloto francés antes de cerrar el año: “Las primeras tres semanas del 2026 serán de pleno entrenamiento físico, es todo lo que haremos”, había declarado.

