El jefe de Alpine analizó la actuación de Colapinto en la pretemporada de la Fórmula 1: “Razonable”

El argentino volvió a girar este miércoles en Bahréin y se acerca el debut en la temporada 2026.

Por Agustín Vetere

Franco Colapinto, piloto de Alpine.
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Se desarrolla la segunda etapa de la pretemporada en Bahréin y el inicio de la campaña 2026 de la Fórmula 1 está cada vez más cerca. Franco Colapinto aprovecha para tener sus primeras sensaciones a bordo del A526, mientras Alpine se ilusiona con hacer un buen papel este año.

  • Seguí toda la acción de la Fórmula 1 en Disney+

En la jornada de la tarde, el argentino dio 60 vueltas en las que consiguió el noveno mejor tiempo de la jornada completa, superando incluso a Pierre Gasly. Sin embargo, la escudería francesa se enfocó en aprender sobre el monoplaza, tal como explicó Steve Nielsen.

El director de Alpine se refirió a las prácticas de este miércoles y destacó la labor de Colapinto, al igual que la de su compañero: “Hemos tenido un comienzo razonable en la segunda semana de pruebas de pretemporada aquí en Baréin, con 121 vueltas completadas, repartidas casi a partes iguales entre Pierre esta mañana y Franco esta tarde”.

“Esta semana, por su parte, se centra en llevar el coche en una dirección de configuración y dar a los pilotos más oportunidades de familiarizarse con el coche en diversas condiciones de rendimiento antes de la carrera”, se extendió Nielsen sobre los objetivos hacia el final de la semana.

“Tenemos mucho trabajo por delante, con Franco al volante todo el día de mañana y Pierre tomando el relevo el viernes para la última jornada de pruebas, antes de que la atención se centre rápidamente en la competición en Melbourne”, palpitó el debut.

Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería

McLaren
Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)

Mercedes
George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)

Ferrari
Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)

Red Bull
Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)

Williams
Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)

Aston Martin
Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)

Visa Cash App Racing Bulls
Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)

Audi
Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)

Haas
Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)

Alpine
Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)

Cadillac
Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)

¿Colapinto, villano en Drive to Survive? La Fórmula 1 publicó un adelanto de la serie de Netflix

El calendario de la Fórmula 1 en 2026

  • Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs
  • Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs
  • Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs
  • Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs
  • Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs
  • Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs
  • Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs
  • Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs
  • Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs
  • Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs
  • Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs
  • Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs
  • Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs
  • Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs
  • Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs
  • Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs
  • Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs
  • Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs
  • Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs
  • Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs
  • Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs
  • Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs
  • Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs
  • Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs
    * Sujeto a homologación de la FIA
    HORARIOS DE ARGENTINA

Datos clave

  • Franco Colapinto completó 60 vueltas y logró el noveno mejor tiempo en Bahréin.
  • La escudería Alpine acumuló un total de 121 vueltas durante la jornada de este miércoles.
  • El debut oficial de la temporada 2026 de Fórmula 1 será en Melbourne.
Agustín Vetere

