El jefe de Alpine ya le comunicó a Colapinto y Gasly sus objetivos para la F1 2026

Los tests de la Fórmula 1 en Barcelona ya son parte del pasado y a Alpine le sirvió para evaluar el rendimiento del nuevo A526 que pilotarán Franco Colapinto y Pierre Gasly esta temporada, y que deberán llevar regularmente a la zona de puntos, tal y como ya les dejó claro Flavio Briatore, y más recientemente Steve Nielsen.

El jefe de equipo de Alpine habló con la prensa una vez terminada la primera serie de pruebas, y en la previa de lo que serán los tests de Bahréin, la próxima semana. Allí explicó que espera de Colapinto y Gasly: “Quiero que estén compitiendo todas las semanas, y espero que sea por los puntos“, afirmó.

Steve Nielsen espera pelear por los puntos con regularidad en 2026. (Getty)

“El año pasado la semana en que competíamos por los puntos era la excepción, lo más seguido era estar distantes en el fondo”, admitió Nielsen. “Pero ese no es el lugar a donde este equipo pertenece. No es donde Enstone está traducionalmente. No es lo que Alpine quiere y no es donde ninguno de nosotros quiere estar”, continuó energéticamente.

“Así que lo que necesitamos es correr en la parte alta de la tabla media, pelear por puntos cada fin de semana. Creo que hemos hecho todas las cosas correctas, pero cada equipo que construye un auto nuevo, dirá que es bueno”, continuó Nielsen. “Todo se decide con lo que pasa en el circuito”, completó al respecto.

El sacrificio hecho en 2025 fue mayor de lo esperado

Nielsen también se refirió a la temporada pasada, en la que Alpine apenas sumó 22 puntos, todos por la vía de los resultados de Pierre Gasly, ya que ni Franco Colapinto ni Jack Doohan lograron completar una carrera dentro del top ten. Aunque Nielsen dejó claro que eso no fue culpa de sus pilotos.

Colapinto tuvo que sufrir en 2025, pero ahora tendrá un auto competitivo. (Prensa Alpine)

“Tomamos la decisión de cambiar de camino temprano, y si bien sabíamos que iba a ser algo difícil, fue mucho más de lo que esperábamos. Seguimos el desarrollo del resto tan bien como pudimos, mirando las partes nuevas que traían”, admitió Nielsen. “Si estuvimos en el fondo fue por el cambio temprano, mientras el resto seguí trayendo actualizaciones. Fue doloroso, pero lo hicimos por el bien mayor. Esperamos que haya sido lo correcto“.

