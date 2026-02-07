Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

El jefe de Alpine ya le comunicó a Colapinto y Gasly sus objetivos para la F1 2026

Steve Nielsen no se anduvo con vueltas y señaló qué es lo que espera de sus dos pilotos esta temporada.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Pierre Gasly y Franco Colapinto ya tienen sus objetivos para el 2026
© Alpine F1Pierre Gasly y Franco Colapinto ya tienen sus objetivos para el 2026

Los tests de la Fórmula 1 en Barcelona ya son parte del pasado y a Alpine le sirvió para evaluar el rendimiento del nuevo A526 que pilotarán Franco Colapinto y Pierre Gasly esta temporada, y que deberán llevar regularmente a la zona de puntos, tal y como ya les dejó claro Flavio Briatore, y más recientemente Steve Nielsen.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 estará disponible por Disney+

El jefe de equipo de Alpine habló con la prensa una vez terminada la primera serie de pruebas, y en la previa de lo que serán los tests de Bahréin, la próxima semana. Allí explicó que espera de Colapinto y Gasly: “Quiero que estén compitiendo todas las semanas, y espero que sea por los puntos“, afirmó.

Steve Nielsen espera pelear por los puntos con regularidad en 2026. (Getty)

Steve Nielsen espera pelear por los puntos con regularidad en 2026. (Getty)

“El año pasado la semana en que competíamos por los puntos era la excepción, lo más seguido era estar distantes en el fondo”, admitió Nielsen. “Pero ese no es el lugar a donde este equipo pertenece. No es donde Enstone está traducionalmente. No es lo que Alpine quiere y no es donde ninguno de nosotros quiere estar”, continuó energéticamente.

“Así que lo que necesitamos es correr en la parte alta de la tabla media, pelear por puntos cada fin de semana. Creo que hemos hecho todas las cosas correctas, pero cada equipo que construye un auto nuevo, dirá que es bueno”, continuó Nielsen. “Todo se decide con lo que pasa en el circuito”, completó al respecto.

El sacrificio hecho en 2025 fue mayor de lo esperado

Nielsen también se refirió a la temporada pasada, en la que Alpine apenas sumó 22 puntos, todos por la vía de los resultados de Pierre Gasly, ya que ni Franco Colapinto ni Jack Doohan lograron completar una carrera dentro del top ten. Aunque Nielsen dejó claro que eso no fue culpa de sus pilotos.

Publicidad
Colapinto, esperanzado con el A526

Colapinto tuvo que sufrir en 2025, pero ahora tendrá un auto competitivo. (Prensa Alpine)

“Tomamos la decisión de cambiar de camino temprano, y si bien sabíamos que iba a ser algo difícil, fue mucho más de lo que esperábamos. Seguimos el desarrollo del resto tan bien como pudimos, mirando las partes nuevas que traían”, admitió Nielsen. “Si estuvimos en el fondo fue por el cambio temprano, mientras el resto seguí trayendo actualizaciones. Fue doloroso, pero lo hicimos por el bien mayor. Esperamos que haya sido lo correcto“.

Datos clave

  • Steve Nielsen exige que Franco Colapinto y Gasly compitan por puntos cada fin de semana.
  • El equipo Alpine busca abandonar el fondo de la tabla tras sumar solo 22 puntos.
  • Los tests de Bahréin iniciarán la próxima semana tras finalizar las pruebas en Barcelona.
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Atento Colapinto, Lando Norris reveló el mayor desafío para los pilotos en la nueva era de la Fórmula 1: “Será mucho más difícil”
FÓRMULA 1

Atento Colapinto, Lando Norris reveló el mayor desafío para los pilotos en la nueva era de la Fórmula 1: “Será mucho más difícil”

La burla de Checo Pérez a Franco Colapinto en la previa de la Fórmula 1 2026: “Boludo”
FÓRMULA 1

La burla de Checo Pérez a Franco Colapinto en la previa de la Fórmula 1 2026: “Boludo”

Checo Pérez sigue los pasos de Colapinto y Bortoleto y es nuevo embajador de Mercado Libre en la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Checo Pérez sigue los pasos de Colapinto y Bortoleto y es nuevo embajador de Mercado Libre en la Fórmula 1

Los convocados de Boca para visitar a Vélez
Boca Juniors

Los convocados de Boca para visitar a Vélez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo