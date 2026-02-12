¿Colapinto, villano en Drive to Survive? La Fórmula 1 publicó un adelanto de la serie de Netflix

A menos de un mes del regreso de la Fórmula 1, los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo están expectantes y toda información sobre la nueva campaña sirve para calmar la ansiedad. Por eso, hay gran expectativa alrededor del estreno de la nueva temporada de Drive to Survive.
Mientras Franco Colapinto tiene sus primeras sensaciones a bordo del A526 de Alpine en la pretemporada, NETFLIX prepara el estreno de la 8° temporada de su ya clásica serie que resume las campañas de la Fórmula 1. Esta vez, el argentino tendrá más protagonismo.
Es que, durante su estadía en Williams durante 2024, solamente apareció en un pequeño cameo en la temporada de Drive to Survive de aquella campaña. Ahora, el tráiler de la 8° temporada deja ver que el piloto de Pilar tendrá un rol más preponderante.
En el adelanto publicado por la cuenta oficial de la Fórmula 1, la salida de Jack Doohan y sus bajos rendimientos en el comienzo del campeonato parecen ser un tema trascendental. En la misma línea, hay un pequeño guiño a Colapinto que deja ver cómo tratarán su escalada como titular en Alpine.
“¿Me podés dejar de seguir?”, le dice el argentino, pícaro, al camarógrafo de NETFLIX que obtiene imágenes para la serie documental. Así, parece estar posicionado como villano, el piloto a la expectativa por el segundo asiento de la escudería. El estreno, el 27 de febrero, revelará más sobre cómo trataron el ingreso de Colapinto.
El cameo de Colapinto en el tráiler de Drive to Survive. (Foto: F1)
Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería
McLaren
Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)
Mercedes
George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)
Ferrari
Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)
Red Bull
Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)
Williams
Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)
Aston Martin
Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)
Visa Cash App Racing Bulls
Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)
Audi
Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)
Haas
Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)
Alpine
Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)
Cadillac
Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)
El calendario de la Fórmula 1 en 2026
- Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs
- Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs
- Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs
- Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs
- Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs
- Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs
- Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs
- Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs
- Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs
- Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs
- Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs
- Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs
- Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs
- Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs
- Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs
- Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs
- Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs
- Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs
- Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs
- Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs
- Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs
- Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs
- Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs
- Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs
* Sujeto a homologación de la FIA
–HORARIOS DE ARGENTINA
Datos clave
- La 8° temporada de Drive to Survive se estrenará el próximo 27 de febrero.
- Franco Colapinto aparece en el tráiler oficial como piloto titular de la escudería Alpine.
- El piloto argentino conduce el monoplaza A526 durante la pretemporada de la Fórmula 1.