¿Colapinto, villano en Drive to Survive? La Fórmula 1 publicó un adelanto de la serie de Netflix

A menos de un mes del regreso de la Fórmula 1, los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo están expectantes y toda información sobre la nueva campaña sirve para calmar la ansiedad. Por eso, hay gran expectativa alrededor del estreno de la nueva temporada de Drive to Survive.

Seguí toda la acción de la Fórmula 1 en Disney+

Mientras Franco Colapinto tiene sus primeras sensaciones a bordo del A526 de Alpine en la pretemporada, NETFLIX prepara el estreno de la 8° temporada de su ya clásica serie que resume las campañas de la Fórmula 1. Esta vez, el argentino tendrá más protagonismo.

Es que, durante su estadía en Williams durante 2024, solamente apareció en un pequeño cameo en la temporada de Drive to Survive de aquella campaña. Ahora, el tráiler de la 8° temporada deja ver que el piloto de Pilar tendrá un rol más preponderante.

En el adelanto publicado por la cuenta oficial de la Fórmula 1, la salida de Jack Doohan y sus bajos rendimientos en el comienzo del campeonato parecen ser un tema trascendental. En la misma línea, hay un pequeño guiño a Colapinto que deja ver cómo tratarán su escalada como titular en Alpine.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“¿Me podés dejar de seguir?”, le dice el argentino, pícaro, al camarógrafo de NETFLIX que obtiene imágenes para la serie documental. Así, parece estar posicionado como villano, el piloto a la expectativa por el segundo asiento de la escudería. El estreno, el 27 de febrero, revelará más sobre cómo trataron el ingreso de Colapinto.

ver también Revelan la ventaja técnica que tiene el Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly sobre el resto de los autos de la F1 2026

El cameo de Colapinto en el tráiler de Drive to Survive. (Foto: F1)

Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería

McLaren

Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)

Mercedes

George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)

Ferrari

Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)

Red Bull

Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)

Williams

Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)

Aston Martin

Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)

Visa Cash App Racing Bulls

Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)

Audi

Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)

Haas

Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)

Alpine

Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)

Cadillac

Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)

El calendario de la Fórmula 1 en 2026

Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs

Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs

Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs

Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs

Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs

Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs

Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs

Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs

Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs

Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs

Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs

Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs

Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs

Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs

Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs

Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs

Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs

Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs

Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs

Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs

Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs

Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs

Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs

Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs

* Sujeto a homologación de la FIA

–HORARIOS DE ARGENTINA

Publicidad

Publicidad

Datos clave