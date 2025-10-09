El jefe de Alpine palpitó el GP de Austin y reveló qué espera de Colapinto y Gasly: “Más optimistas”

Son cinco ya los Grandes Premios en los que Alpine, de forma consecutiva, no está en los puntos. Lo más cercano fue ese P11 de Franco Colapinto en Zandvoort, pero tanto para el argentino como para su compañero, Pierre Gasly, las últimas carreras han sido un sufrimiento tras otro. Eso es lo que ha vivido Steve Nielsen desde su llegada como nuevo Jefe de Equipo de la escudería, pero espera poder cambiar la historia en Austin.

El Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, será la próxima cita de la Fórmula 1, el fin de semana del 17, 18 y 19 de octubre. Y Nielsen confía en que la escudería pueda mostrar otra cara en dicha competencia: “Nos llevamos bastantes cosas positivas del fin de semana y nos enfocamos en Austin más optimistas con nuestra habilidad para rendir en un circuito mucho más convencional“, declaró una vez finalizada la carrera en Singapur.

Steve Nielsen confía en que Austin será mejor.

Alpine no le ha dado a Gasly y Colapinto un auto capaz de pelear los puntos, y ambos pilotos han señalado que en los últimos Grandes Premios, ha ido más lento que en otras ocasiones. Sin embargo, Nielsen sigue creyendo en el trabajo: “Estamos confiados de que mejores días vendrán y me gusta ver la ética de trabajo que tiene este equipo y que continúa aplicando en los momentos difíciles.”

Cómo le fue a Alpine en Austin 2024

El Gran Premio de los Estados Unidos del 2024 fue una carrera de dos caras para Alpine; una fue la que mostraron el sábado, y otra muy distinta, la de la carrera del día domingo. Y es que, en clasificación, Pierre Gasly fue séptimo y Esteban Ocon décimo tercero. Es decir, uno de los pilotos pasó a Q3 y el otro a Q2.

Alpine no aguantó la degradación en Austin 2024. (Getty)

Incluso, ambos ganaron un lugar en la parrilla tras la decisión de George Russell de cambiar componentes en la unidad de potencia de su Mercedes, que lo obligó a largar desde boxes. Sin embargo, así como la clasificación fue buena para Alpine, la carrera fue un martirio.

En un domingo en el que Franco Colapinto con Williams fue notable y se metió décimo, para los Alpine todo fue hacia atrás. Ninguno de los dos autos aguantó el ritmo y la degradación de los neumáticos y terminaron fuera de los puntos. Gasly fue duodécimo, mientras que Ocon se tuvo que conformar con cruzar la bandera a cuadros en el puesto dieciocho.

Colapinto no podrá jugar a la defensiva en Austin como intentó en Marina Bay.

El Alpine sigue siendo uno de los autos que más degrada sus neumáticos, por lo que una estrategia similar a la de Singapur queda totalmente descartada. Si Colapinto no pudo resistir en Marina Bay, mucho menos podrá hacerlo en Austin, donde defenderse es mucho más complicado por la amplitud del trazado, y la cantidad de lugares de sobrepaso que hay en el Circuito de las Américas.