Steve Nielsen y un importante respaldo a Franco Colapinto y Pierre Gasly tras la clasificación en Las Vegas: “Altísimo nivel”

La clasificación del Gran Premio de Las Vegas fue una de las sesiones más desafiantes de toda la temporada 2025 de la Fórmula 1. En ese contexto, los Alpine se mostraron muy competitivos, y eso se debe en gran medida al pilotaje tanto de Pierre Gasly, que se metió en Q3 y largará décimo, como de Franco Colapinto, que estuvo muy cerca de hacer lo propio, pero finalmente saldrá desde la posición 15 en la carrera.

El argentino expresó su frustración por no haber podido lograr un lugar entre los diez, a pesar de haber sido destacado por dos impactantes salvadas, pero se quedará tranquilo luego de escuchar las palabras de Steve Nielsen, su jefe de equipo en Alpine, quien destacó el trabajo hecho por sus dos pilotos.

Steve Nielsen destacó a sus pilotos tras la clasificación de Las Vegas. (Getty)

Las palabras de Nielsen para Colapinto y Gasly

“La clasificación de hoy realmente demuestra el altísimo nivel de habilidad de todos los pilotos en la Fórmula 1 en este momento. Las condiciones fueron extremadamente difíciles”, expresó Nielsen. “Mérito para Pierre y Franco por haber hecho un trabajo muy sólido en todo momento, especialmente al avanzar a la Q1 cuando las condiciones eran más extremas“, destacó.

Nielsen analizó la sesión, sobre la cual señaló: “Con la lluvia durante la sesión, combinada con las bajas temperaturas y la superficie resbaladiza de la pista, hacía que manejar fuera especialmente peligroso”, a la vez que continuó con algunas palabras adicionales para Gasly: “Pierre logró seguir adelante y entrar en la Q3 por segunda carrera consecutiva, lo que refleja su nivel de confianza actual y su capacidad para adaptarse a condiciones de bajo agarre”.

Gasly y Colapinto hicieron una gran actuación en la clasificación de Las Vegas.

“Como equipo, tenemos muchas cosas para analizar y mejorar de cara a la próxima vez, y mañana nos alinearemos en la parrilla en una posición competitiva, con la mirada claramente puesta en sumar más puntos“, completó Nielsen en su análisis.

Cuándo es el Gran Premio de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas será en la madrugada del domingo, al mismo horario que esta clasificación. Es decir, dará inicio a la 01:00hs en horario argentino. A diferencia de lo que fue la jornada de sábado, no se esperan lluvias en ningún momento de la carrera.

