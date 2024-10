Franco Colapinto tendrá nuevo auto para el GP de México con un homenaje a una leyenda argentina: "De Boquita"

Tras cuatro fantásticas actuaciones arriba de un auto de Fórmula 1, el próximo desafío de Franco Colapinto será visitar y correr en tierras latinas. El Gran Premio de México se desarrollará este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y Williams tiene algo especial preparado para la ocasión.

Desde referencias a una leyenda del automovilismo argentino como Carlos Reutemann, hasta un diseño que hace recordar épocas doradas de la escudería, Williams presentó el livery del FW46 para la carrera en México, y tendrá a los colores azul y amarillo como primordiales.

Al verlo por primera vez, Colapinto no pudo evitar expresarse sobre la semejanza con los colores de Boca: “El auto es precioso, no lo había visto nunca yo. Es de Boca, es de boquita… Acá debe haber muchos que no son de Boca, pero no se enojen”, destacó Franco en la presentación oficial.

El FW46 tendrá referencias al Williams FW11B de Nigel Mansell en 1987.

El casco de Colapinto, con referencias al de Reutemann

Además de las mencionadas referencias al FW11B de Mansell, como forma de destacar a Mercado Libre como su sponsor, Franco Colapinto en particular tendrá un detalle muy especial en su aspecto en el GP de México. El casco que utilizará el piloto argentino es un claro homenaje a Carlos Reutemann, una de las leyendas del automovilismo argentino.

El casco de Colapinto, homenaje a Reutemann.

“Es un casco que representa a Lole, ahí con su amarillo alrededor, azul arriba. Es igual que el casco que usó Lole en Williams. Es una forma muy linda de representarlo en estas carreras en Latinoamérica. Lo voy a usar en Brasil y en México. Va quedar lindo”, expresó el propio Franco.

Carlos ‘Lole’ Reutemann corrió para Williams, al igual que Franco Colapinto, entre 1980 y 1982, escudería con la cual ganó varias carreras y se quedó a las puertas de conquistar un campeonato del mundo, aunque esa es otra -y larga- historia. En cualquier caso, Lole ha sido una de las grandes leyendas argentinas en la F1, y tendrá su homenaje gracias a Franco Colapinto.

El video de presentación, con la actuación de Franco Colapinto

