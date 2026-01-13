A 8 meses de ser reemplazado por Franco Colapinto, Jack Doohan fue despedido por Alpine y su futuro será fuera de la Fórmula 1

A poco menos de dos meses para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, las 11 escuderías participantes ya tienen confirmados a los dos pilotos que tendrán como titulares en la parrilla y terminan de definir quiénes quedarán como reservas.

En este sentido, Alpine, la escudería de Franco Colapinto, publicó un comunicado oficial en el que informaron la salida de Jack Doohan, el piloto que inició el 2025 y que tras seis carreras con un bajo rendimiento, fue reemplazado por el argentino, por lo que no volvió a correr.

Doohan fue el primer piloto de la Academia de Alpine en debutar en la máxima categoría en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024, en el que reemplazó a Esteban Ocon, y luego de esto fue confirmado como segundo corredor junto a Pierre Gasly para 2025.

Con tan solo 19 años, en 2022, el australiano se unió a la Academia de Alpine y en 2023 fue confirmado como piloto de reserva mientras corría en la Fórmula 2, en donde terminó en el tercer puesto en esa temporada y en 2024 dio el salto a la máxima categoría.

Su rendimiento a lo largo de las seis primeras carreras de la temporada no fueron los esperados, y por bajos tiempos más accidentes que sufrió, desde la escudería francesa decidieron que no corra más y su lugar sea ocupado por Colapinto, quien se mantuvo durante todo el año.

Ahora, de cara a la temporada 2026, el australiano de 22 años buscará nuevos horizontes en distintas categorías del automovilismo, con el objetivo de seguir con ritmo de competencia, ya que las escuderías de la Fórmula 1 tienen sus equipos armados.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, con la salida de Doohan, Alpine comenzará la temporada 2026 con Gasly y Colapinto como pilotos principales, mientras que de reserva estará Paul Aron, el estonio que ya corrió en algunas pruebas a lo largo de la temporada 2025.

ver también Preocupación para Colapinto: hay polémica por el motor de Alpine y se desató una guerra técnica previo al inicio de la F1

El comunicado oficial de Alpine

BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para no continuar sus servicios como piloto con el equipo para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA y permitirle buscar otras oportunidades profesionales.

Jack se convirtió en el primer miembro de la Academia Alpina en graduarse en un asiento de carrera con el equipo cuando hizo su debut en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024.

Publicidad

Publicidad

El equipo quiere agradecer a Jack su compromiso y profesionalismo con el equipo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro.

Tweet placeholder

En síntesis

Franco Colapinto reemplazó a Jack Doohan tras seis carreras por bajo rendimiento en Alpine .

reemplazó a Jack Doohan tras seis carreras por bajo rendimiento en . Jack Doohan dejará oficialmente la escudería Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1.

dejará oficialmente la escudería Alpine para la temporada de Fórmula 1. El piloto australiano debutó en la categoría durante el Gran Premio de Abu Dhabi 2024.

Publicidad