Netflix confirmó su nueva serie sobre Michael Schumacher y saldrá en este 2026

Se centrará en uno de los momentos más importantes de la vida del siete veces campeón mundial de la Fórmula 1.

Por Germán Celsan

Schumacher tendrá un documental en Netflix sobre su primer campeonato
© GettySchumacher tendrá un documental en Netflix sobre su primer campeonato

Michael Schumacher es una de las figuras más importantes en la historia del deporte motor y si bien su vida tuvo un giro trágico, sus logros son recordados a diario por los amantes de la Fórmula 1. Y así como Ayrton Senna tuvo su documental en Netflix en año pasado, Schumi también tendrá el suyo.

Sin embargo, el documental que Netflix anunció sobre la vida del Kaiser está centrado en su primer campeonato mundial. Se llamará Schumacher ’94, y revivirá aquel año en el que ganó con Benetton y empezó a marcar su historia en la categoría. “1994, el comienzo de la Schumi-manía y un punto de inflexión en la Fórmula 1”, expresó Netflix al anunciar la serie que se estrenará en este 2026.

El campeonato del 1994 es recordado por ser el año en que Ayrton Senna perdió la vida en Imola, y por ser el inicio de la leyenda de Michael Schumacher en la Fórmula 1.

En esa temporada también se dio el controversial final con Damon Hill en Australia y hubo una serie de acusaciones hacia Benetton por hacer trampas y asistencias a pilotos, algo que nunca terminó por comprobarse.

Schumacher ganó su primer campeonato en 1994 con Benetton y ahora quedará inmortalizado en una docuserie.

El alemán repitió luego el campeonato en 1995, y ganó sus siguientes cinco títulos entre 2000 y 2004, ya con Ferrari para convertirse en el máximo campeón de la categoría, hasta que Lewis Hamilton lo alcanzó en 2019.

En síntesis

  • El documental Schumacher ’94 de Netflix se centrará en su primer campeonato mundial.
  • La producción sobre Michael Schumacher tiene su estreno programado para el año 2026.
  • El filme revive el título obtenido por el piloto con la escudería Benetton.
