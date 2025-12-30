Es tendencia:
“Está aquí”: el comunicado sobre la salud de Michael Schumacher a 12 años de su accidente

Corinna, esposa del ex piloto alemán, se pronunció en un nuevo aniversario del accidente en los Alpes. "Sigue demostrándome lo fuerte que es", expresó.

Por Joaquín Alis

Se cumplieron 12 años del accidente que cambió para siempre la vida de Michael Schumacher. El legendario piloto de la Fórmula 1 sufrió lesiones cerebrales severas tras golpearse la cabeza en la estación de esquí de Méribe el 29 de diciembre de 2013 en los Alpes franceses. Desde entonces, el alemán permanece internado en su casa con cuidados intensivos y mucho hermetismo en cuanto a su estado de salud.

En un nuevo aniversario de aquel suceso, una cuenta dedicada a la vida del deportista difundió un mensaje de Corinna, su esposa: “Extraño a Michael todos los días, pero no soy solo yo quien lo extraña. Son los niños, la familia, su padre y todos los que lo rodean“.

Todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí; diferente, pero aquí. Sigue demostrándome lo fuerte que es cada día“, expresó Corinna, conmoviendo a todos los fanáticos del automovilismo, que se deshicieron en mensajes de apoyo en los comentarios.

El hermetismo sobre la salud de Schumacher

Schumacher permanece internado en su domicilio desde 2014, luego de haberse sometido a dos intervenciones quirúrgicas por su traumatismo craneoencefálico severo, con hemorragias y edema cerebral. Desde entonces, solo un grupo muy reducido tiene acceso a información sobre su estado de salud.

El ex piloto recibe atención médica las 24 horas del día y está rodeado por un equipo que ronda los 15 profesionales. Las pocas informaciones que salieron a la luz indican que el alemán no puede comunicarse verbalmente y solo responde con ligeros movimientos oculares.

Según lo informado por Daily Mail y Bild, solo nueve personas tienen acceso a Schumacher: su esposa Corinna, sus hijos Mick y Gina-Maria, su ex representante Sabine Kehm, el ex jefe de la F1 Jean Todt, el ex director técnico de Benetton y Ferrari Ross Brawn, y los ex pilotos Gerhard Berger, Luca Badoer y Felipe Massa.

¿Cuándo vuelve la Fórmula 1?

La Fórmula 1 volverá oficialmente el fin de semana del 6 al 8 de marzo de 2026, en lo que será el Gran Premio de Australia. La primera carrera será ese domingo en el Ablert Park, ubicado en Melbourne. Previamente, habrá tests de pretemporada en Barcelona (26 al 30 de enero) y Baréin (11 al 13 de febrero y 18 a 20 de febrero).

  • Corinna Schumacher publicó un mensaje por el 12° aniversario del accidente de Michael.
  • La esposa del piloto afirmó que Michael está aquí, pero de una manera diferente.
  • Corinna destacó que Schumacher demuestra diariamente lo fuerte que es tras su lesión.
