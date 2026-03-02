Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Luchó por un puesto con Colapinto, dejó la Fórmula 1 por IndyCar y ahora chocó en la primera vuelta de su debut

Tras no quedarse con un asiento en La Máxima, se marchó al automovilismo estadounidense, pero tuvo que abandonar a los pocos segundos de largar su primera carrera.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Mick Schumacher atraviesa un delicado momento deportivo que trasciende las fronteras de la Fórmula 1.
© GettyMick Schumacher atraviesa un delicado momento deportivo que trasciende las fronteras de la Fórmula 1.

Mick Schumacher no logra levantar cabeza y su carrera parece haber ingresado en un laberinto de frustraciones. Lejos en el tiempo quedó cuando se postulaba como competidor de Franco Colapinto por un asiento en Alpine. La batalla perdida lo llevó a cambiar la Fórmula 1 por IndyCar. Sin embargo, lo que debía ser el inicio de una redención tuvo un debut terrorífico, donde ni siquiera alcanzó a completar una vuelta.

La expectativa por ver al monoplaza número 47 del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing, en el trazado del Gran Premio disputado en el circuito callejero de San Petersburgo, era total. Pero la ilusión se rompió en los primeros segundos, cuando fue víctima de un caos ajeno que lo dejó con las manos vacías.

Schumacher, que largaba desde la posición 21 con la misión de remontar, terminó padeciendo un toque entre Sting Ray Robb y Santino Ferrucci en la curva 4, el cual bloqueó la pista frente al hijo del Kaiser. Sin margen de maniobra, terminó montado sobre la parte trasera del auto de Ferrucci, provocando que termine regresando a los boxes.

Tweet placeholder

Tras al accidente, el piloto de 26 años fue trasladado al centro médico del circuito, donde se constató que afortnuadamente no sufrió lesiones de gravedad. Por otro lado, Robb recibió una sanción de 30 segundos al ser considerado el responsable del contacto.

Los idas y vueltas de Mick Schumacher

Este abrupto debut es el capítulo más reciente de una trayectoria marcada por la resiliencia y la sombra de un apellido ilustre. Tras su salida de la Fórmula 1, a fines de 2022, Mick pasó por un periodo de introspección, desempeñándose como piloto de reserva en Mercedes y probando suerte en el Mundial de Resistencia (WEC) con Alpine. Sin embargo, su corazón siempre estuvo en los monoplazas, y fue esa pasión la que lo llevó a buscar una revancha personal en el exigente automovilismo estadounidense.

Publicidad
El jefe de Alpine reconoció que hay algo en el auto de Colapinto y Gasly que lo pone nervioso en la previa del GP de Australia

ver también

El jefe de Alpine reconoció que hay algo en el auto de Colapinto y Gasly que lo pone nervioso en la previa del GP de Australia

El histórico cambio que tendrá el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 por el Día de la Mujer

ver también

El histórico cambio que tendrá el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 por el Día de la Mujer

Sin embargo, la llegada de Schumacher a la IndyCar no fue una decisión azarosa. Durante gran parte de 2025, el alemán mantuvo una puja con Colapinto por la vacante que quedaba en la escudería francesa para 2026. Al confirmarse que el pilarense sería el dueño de esa butaca, Mick consideró que su estadía en la F1 debía tener otro paréntesis. Pero, lejos de rendirse, optó por desembarcar en otra categoría en búsqueda de obtener mayor regularidad. Por ahora, el destino le dio un golpe en el debut.

Datos clave

  • Mick Schumacher abandonó en la primera vuelta de su debut en el circuito de San Petersburgo.
  • El piloto del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing colisionó tras un incidente entre Robb y Ferrucci.
  • Mick Schumacher resultó sin lesiones de gravedad tras ser evaluado en el centro médico del circuito.
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Si Cavani no tiene un gesto con el club, Boca debe tomar la decisión de rescindirle el contrato

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Lo postularon como reemplazo de Colapinto en Alpine y ahora se confirmó su destino fuera de la F1: “Nuevos horizontes”
FÓRMULA 1

Lo postularon como reemplazo de Colapinto en Alpine y ahora se confirmó su destino fuera de la F1: “Nuevos horizontes”

Alpine despidió a Mick Schumacher: "Lo mejor para el futuro"
FÓRMULA 1

Alpine despidió a Mick Schumacher: "Lo mejor para el futuro"

Luchó por un puesto con Colapinto pero perdió la batalla con el argentino y ahora deja la Fórmula 1 para dedicarse a la IndyCar
FÓRMULA 1

Luchó por un puesto con Colapinto pero perdió la batalla con el argentino y ahora deja la Fórmula 1 para dedicarse a la IndyCar

Checo Pérez y Mick Schumacher: los dos pilotos que tendrían su regreso asegurado para la F1 2026
FÓRMULA 1

Checo Pérez y Mick Schumacher: los dos pilotos que tendrían su regreso asegurado para la F1 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo