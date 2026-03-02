Luchó por un puesto con Colapinto, dejó la Fórmula 1 por IndyCar y ahora chocó en la primera vuelta de su debut

Mick Schumacher no logra levantar cabeza y su carrera parece haber ingresado en un laberinto de frustraciones. Lejos en el tiempo quedó cuando se postulaba como competidor de Franco Colapinto por un asiento en Alpine. La batalla perdida lo llevó a cambiar la Fórmula 1 por IndyCar. Sin embargo, lo que debía ser el inicio de una redención tuvo un debut terrorífico, donde ni siquiera alcanzó a completar una vuelta.

La expectativa por ver al monoplaza número 47 del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing, en el trazado del Gran Premio disputado en el circuito callejero de San Petersburgo, era total. Pero la ilusión se rompió en los primeros segundos, cuando fue víctima de un caos ajeno que lo dejó con las manos vacías.

Schumacher, que largaba desde la posición 21 con la misión de remontar, terminó padeciendo un toque entre Sting Ray Robb y Santino Ferrucci en la curva 4, el cual bloqueó la pista frente al hijo del Kaiser. Sin margen de maniobra, terminó montado sobre la parte trasera del auto de Ferrucci, provocando que termine regresando a los boxes.

Tras al accidente, el piloto de 26 años fue trasladado al centro médico del circuito, donde se constató que afortnuadamente no sufrió lesiones de gravedad. Por otro lado, Robb recibió una sanción de 30 segundos al ser considerado el responsable del contacto.

Los idas y vueltas de Mick Schumacher

Este abrupto debut es el capítulo más reciente de una trayectoria marcada por la resiliencia y la sombra de un apellido ilustre. Tras su salida de la Fórmula 1, a fines de 2022, Mick pasó por un periodo de introspección, desempeñándose como piloto de reserva en Mercedes y probando suerte en el Mundial de Resistencia (WEC) con Alpine. Sin embargo, su corazón siempre estuvo en los monoplazas, y fue esa pasión la que lo llevó a buscar una revancha personal en el exigente automovilismo estadounidense.

Sin embargo, la llegada de Schumacher a la IndyCar no fue una decisión azarosa. Durante gran parte de 2025, el alemán mantuvo una puja con Colapinto por la vacante que quedaba en la escudería francesa para 2026. Al confirmarse que el pilarense sería el dueño de esa butaca, Mick consideró que su estadía en la F1 debía tener otro paréntesis. Pero, lejos de rendirse, optó por desembarcar en otra categoría en búsqueda de obtener mayor regularidad. Por ahora, el destino le dio un golpe en el debut.

