Helmut Marko comparó a un rookie de la Fórmula 1 con Michael Schumacher y Ayrton Senna: “Tiene todo para ser campeón”

En la recta final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, solo quedan tres carreras por delante y aún no se definió quién será el campeón. Max Verstappen mantiene posibilidades antes los McLaren y, aunque tiene poco margen de error, el neerlandés es un piloto que no se puede descartar en la pelea.

Mientras el campeón de las últimas cuatro ediciones intenta la remontada, Red Bull tiene otros asuntos importantes por definir. Es que la escudería y su equipo satélite, Racing Bulls, son los únicos que aún no confirmaron a sus pilotos para el 2026.

De las cuatro butacas solamente está cerrada la de Max Verstappen, pero aún resta saber quién lo acompañará y quiénes serán los dos pilotos en el equipo secundario. Lo que es seguro es que Isack Hadjar ocupará uno de esos tres lugares disponibles.

El piloto francés atraviesa una temporada debut con grandes actuaciones y no solo tiene su butaca asegurada para la continuidad en Racing Bulls, sino que también tiene chances de acompañar a Verstappen en Red Bull el próximo año con Yuki Tsunoda y Liam Lawson en duda para 2026.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, destacó la labor de Hadjar en diálogo con Beyond The Grid y, además de resaltar sus cualidades, comparó algunas de sus virtudes con las de Michael Schumacher y Ayrton Senna.

Isack Hadjar, piloto de Racing Bulls. (Foto: Getty)

Publicidad

Publicidad

“La mayoría de circuitos son nuevos para él y tras 3 vueltas ya es competitivo. Tiene todo lo necesario para ser campeón del mundo. Seguí muy de cerca a Michael Schumacher y también a Ayrton Senna. Todos ellos tenían algo especial, no necesitaban 15 vueltas ni cuántos tests. Llegaban y ya estaban ahí”, destacó Marko sobre la capacidad de Hadjar.

ver también Franco Colapinto reveló que quiere llevar a un partido de Boca en La Bombonera a una estrella de la Fórmula 1

La primera temporada de Hadjar en la Fórmula 1

El francés, de 21 años, debutó como piloto titular en este 2025 con Racing Bulls luego de haberse subido a un monoplaza de la máxima categoría en prácticas libres de 2023 y 2024. Este año entregó enormes sensaciones y buenos resultados a bordo de su vehículo.

Con 43 puntos, el subcampeón de la última edición de la Fórmula 2 se encuentra en la 10° posición en el Campeonato de Pilotos. Incluso, ya pisó un podio en el Gran Premio de los Países Bajos, detrás de Oscar Piastri y Max Verstappen, protagonistas en la temporada.

Publicidad

Publicidad

A qué se corre el GP de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas tendrá lugar el fin de semana del domingo 23 de noviembre, jornada donde se presentará la carrera en cuestión. Sin embargo, previamente, las primeras dos prácticas libres se desarrollarán entre el jueves 20 de noviembre y el viernes 21 de noviembre, en tanto que la tercera práctica libre y la clasificación serán entre el viernes 21 de noviembre y el sábado 22 de noviembre.

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

-Prácticas Libres 1: 21:30 horas de Argentina

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

-Prácticas Libres 2: 1 horas de Argentina

-Prácticas Libres 3: 21:30 horas de Argentina

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

-Clasificación: 1 horas de Argentina

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

-Carrera: 1 horas de Argentina

DATOS CLAVE

Isack Hadjar tiene asegurada una butaca en la estructura de Red Bull para 2026 .

tiene asegurada una butaca en la estructura de para . Helmut Marko comparó las virtudes del piloto Hadjar con Michael Schumacher y Ayrton Senna .

comparó las virtudes del piloto con y . Hadjar, de 21 años, tiene 43 puntos y ocupa el 10° puesto en el Campeonato de Pilotos 2025.

Publicidad