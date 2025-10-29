La estrategia secreta que Max Verstappen copió de Michael Schumacher para ser campeón del mundo de Fórmula 1

Michael Schumacher es, para muchos, el más grande piloto de todos los tiempos. Ya sea teniendo en cuenta únicamente la Fórmula 1, donde ganó siete campeonatos del mundo y marcó una era, o el automovilismo en general, que también incluye sus pasos por el Mundial de Resistencia, campeonatos de Turismo y hasta el Rallycross.

Veinte años después, Max Verstappen apareció para ser prácticamente un clon del Kaiser alemán, en más aspectos de los que uno creería a simple vista. Y es que no solo los une la pasión por los autos, la competitividad, el talento detrás del volante o los campeonatos del mundo de la Fórmula 1.

Hay también una estrategia, un comportamiento, un proceso que Max le copió a Schumacher, o más bien que Jos Verstappen, padre de Max, le inculcó a su hijo tras vivirlo en propia piel por parte del alemán.

Como Jos Verstappen descubrió la mejor estrategia de Michael Schumacher

Para comprender mejor esta historia hay que remontarse al pasado, antes incluso de la era Schumacher en Ferrari. El año es 1994. El contexto, la escudería Benetton. Un talentoso piloto neerlandés llamado Jos Verstappen llegaba a la Fórmula 1 para compartir box con la figura del equipo: Michael Schumacher.

Schumacher y Verstappen padre fueron compañeros en Benetton.

El alemán ya había sido tercero en un campeonato del mundo y Jos Verstappen llegó para comprender cómo aquel alemán había sido capaz de barrer con compañeros de la talla de Nelson Piquet, Martin Brundle o Riccardo Patrese. Y lo vivió en carne propia. En primera persona, Jos Verstappen pudo ver el nivel de influencia que era capaz de general Michael Schumacher, tanto para lo positivo como para lo negativo.

También vio hacia qué lado se inclinaba la balanza, tanto en lo deportivo como en lo personal. Schumacher era como era, y de esa forma, logró consagrarse en aquel año como campeón del mundo. Sí, con Benetton, y en una temporada que pasó a la historia y que casi treinta años después, también tendría impacto en los campeonatos de Max Verstappen.

Ocho Grandes Premios ganó Schumacher esa temporada con Benetton, y Graham Watson, un ingeniero de aquella escudería, relató tiempo después todo el trasfondo de aquel campeonato: “Creo que Jos rápidamente se dio cuenta de que Michael Schumacher tenía más talento que él y de que era el favorito del equipo“, explicó. “Puede que le haya costado aceptar eso, porque él también era talentoso”, agregó.

Schumacher ganó con Benetton su primer campeonato del mundo basado en su propia estrategia.

“Como compañeros de equipo, se llevaban bien. Incluso compartían vacaciones familiares -previo al nacimiento de Max o de Mick-, pero Michael lo trituraba en los resultados. Aquella temporada fue un 8-0 en clasificación y 5-2 en carreras“, continuó Watson. “[Schumacher] Abrumaba a todos los que tenía al lado, con un auto igual esa temporada también venció a Jyrki Jarvilehto y Johnny Herbert. Los compañeros parecían sucederse sin éxito en el intento de doblegarlo“, agregó.

Las dos lecciones que forman parte de la estrategia de Schumacher

Esa fue la primera lección de Michael Schumacher que Jos le compartió a Max Verstappen: vencer a tu compañero de equipo. A partir de allí, todo empieza a gestarse, aunque rápidamente aparece la lección que complementa la estrategia: el tejido social y político que Schumacher era capaz de implementar dentro de la escudería, pero fuera de la pista.

La brillantez de Schumacher: hasta Flavio Briatore trabajaba para él. (Getty)

En aquella época, Flavio Briatore -sí, el mismo que hoy tiene en sus manos el futuro de Franco Colapinto-, era el jefe de equipo en Benetton. Y Schumacher lo metió en su bolsillo: “Tenían un fuerte vínculo tanto deportivo como personal”, relató Watson. “Entonces Jos inculcó a Max desde que era muy pequeño que lo primero que tenía que hacer era destruir a sus compañeros de equipo y crear esos vínculos.”

“El equipo tiene que ser tuyo. Tienes que ser el hombre alrededor del cual gira el equipo. Creo que eso también se ve en Max. Primero gana a tu compañero de equipo, y luego, el Mundial“, ese fue el razonamiento que Watson entiende que Jos Verstappen le transmitió a Max. Y Max, sin lugar a dudas, lo incorporó.

Jos Verstappen le trasladó todo eso a Max. El detonante de los campeonatos mundiales. (Getty)

Como Max Verstappen puso en práctica la gran estrategia de Schumacher, y funcionó

Max Verstappen jamás ha sido segundo piloto, ni cuando entró a la Fórmula 1 con apenas 17 años. Primero estuvo a la par de Carlos Sainz, y luego destrozó a Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Daniil Kvyat, Checo Pérez, Liam Lawson y Yuki Tsunoda. En definitiva, a cualquier compañero que le pusieron al lado. Siempre estuvo claro que era el primer piloto de Red Bull.

Y también hizo lo suyo fuera de la pista: dialogando con ingenieros, jefe de equipo y directores dentro de la escudería. Max Verstappen se posicionó como el sol alrededor del que todos orbitan en Red Bull, y logró amoldar a Christian Horner, Helmut Marko, Adrian Newey y Jonathan Weathley, las otras figuras claves del éxito de la escudería austríaca, para trabajar alrededor del auto que él quería.

Verstappen puso a todos a trabajar detrás de su objetivo y ganó cuatro campeonatos del mundo. (Getty)

¿El resultado? Cuatro campeonatos del mundo -y contando-, 68 Grandes Premios ganados para ser el tercer máximo ganador en la historia de la F1 (aunque sí, ya sé que hoy se corren más de doble de carreras que en otra época), pero la cuenta es clara: la gran estrategia de Michael Schumacher, Max Verstappen la llevó a cabo punto por punto, y tal y como sucedió veinte años atrás, fue un éxito absoluto.

En síntesis