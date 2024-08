Mientras transcurre su tercera temporada con la camiseta del Al Nassr de Arabia Saudita, el delantero portugués, Cristiano Ronaldo, quien está disputando sus últimos años como futbolista profesional, rompió el silencio y le dio una entrevista al canal de televisión NOW.

Allí, el delantero de 39 años, tocó diferentes temas, como su deseo de seguir jugando para la Selección de Portugal tras un mal desempeño en la Eurocopa de Alemania 2024, y además, sorprendió al referirse a su futuro laboral tras retirarse como jugador de fútbol.

“Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada”, comenzó hablando sobre su continuidad en la Selección y sobre cómo anunciará que se retirará de la misma.

Y agregó respecto a sus deseos a corto plazo con los lusos: “Pero ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Liga de Naciones y me gustaría mucho jugar”.

Cristiano Ronaldo con la camiseta de Al Nassr.

Por otro lado, se refirió a su futuro tras el retiro profesional, afirmando que no está en sus planes ser entrenador: “En mi mente, por el momento, no pasa ser entrenador de un primer equipo o de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello”.

“No veo mi futuro pasando por ahí. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero el futuro sólo Dios lo sabe”, continuó, confirmando que no se ve trabajando en el mundo del fútbol tras colgar los botines.

El mal inicio de temporada de Cristiano Ronaldo

El inicio de la temporada 2024/25 no fue el mejor para el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, ya que en la primera final, por la Supercopa de Arabia Saudita, fue goleado por 4 a 1 contra el Al Hilal y se quedó en la puerta de una nueva consagración. Además, en el estreno de la Liga Profesional Saudí, tampoco logró ganar, ya que empató 1 a 1 contra Al Raed.