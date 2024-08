Si se analiza la estadística de Fernando Ortíz al frente de Rayados de Monterrey bien puede concluirse que su salida del equipo se dio en condiciones similares a las que sacaron de River a Martín Demichelis, a excepción de que El Tano no pudo conquistar títulos con el equipo regiomontano, mientras que Micho celebró tres con El Millonario.

Con Demichelis por arribar a México en las próximas horas para hacerse cargo de Rayados, Ortiz rompió el silencio en relación a una salida que le pareció apresurada por lo hecho en Liga MX, pero que a la vez parece entender por la decepción que generó la temprana eliminación en la Leagues Cup.

“Si bien Monterrey es una institución que siempre aspira a lograr objetivos, no clasificar en primera fase (de la Leagues Cup) hizo bastante ruido, aunque estábamos a un punto del primer puesto en la Liga MX. Es algo que ellos no les gustó”, resaltó en diálogo con el periodista Mauro Palacios.

Sin embargo, Ortiz apuntó a que a la hora de plantear los objetivos de la temporada, todas las partes habían dado mayor valor a la competencia doméstica, por lo que la decisión de cesarlo por la mala performance en el certamen del que también participan los equipos de la MLS lo sorprendió.

Fernando Ortiz fue despedido tras la temprana eliminación en Leagues Cup.

“Habíamos hablado algo con los directivos sobre hacer hincapié en la Liga y no tanto en la Copa, pero son decisiones que esta institución tomó con respecto a esa mala situación que vivimos en Leagues Cup y nada, aquí estoy esperando esa oportunidad para poder trabajar”, señaló.

Demichelis, el relevo

Antes de partir rumbo a la Sultana del Norte, Martín Demichelis se expresó por primera vez sobre el nuevo desafío que decidió afrontar tras su salida de River, habiendo sido elegido como el reemplazante de Fernando Ortiz por la directiva de Rayados de Monterrey.

“Muy contento de que una grandísima institución post salida de River haya apostado por nosotros para encaminar y competir por los objetivos. Es una institución con un grandísimo plantel e infraestructura. Vinieron a conocernos en persona y allá vamos, muy ilusionados“.

¿Intentó Demichelis convencer a Maxi Meza de quedarse en Rayados?

Apuntado como responsable de que se demorara el arribo a River de Maximiliano Meza, Martín Demichelis explicó cuáles fueron sus intenciones con el jugador. “Ya se estaba diciendo que yo había sido una traba de momento, pero cuando hay una decisión emocional de un jugador al que solo le quedaban cuatro meses, que sentía que se había vaciado, yo no quiero a nadie que no quiera estar. Lo mío fue muy fácil y después había un tema de protocolo institucional que no dependía de mí. Me alegra que se sume a River”, señaló.