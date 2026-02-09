Es tendencia:
Cristiano Ronaldo ganó la batalla, suspendió su huelga y volverá a jugar con Al Nassr

El astro portugués se ausentó en dos partidos oficiales en protesta contra los directivos del conjunto árabe.

Por Nahuel De Hoz

© Gemini IACristiano Ronaldo deja la huelga y vuelve a jugar en Al Nassr.

En las últimas semanas se vivió un acontecimiento histórico: Cristiano Ronaldo hizo huelga. Una situación inédita en el fútbol y más aún en su exitosa carrera, pero fue la resolución que encontró para protestar contra los dueños de Al Nassr. Sin embargo, todo indica que ya es parte del pasado y volverá a las canchas para continuar con su lucha por los 1.000 goles como profesional.

Hubo 3 motivos para llegar a esta instancia: los fichajes en Arabia Saudita, una deuda salarial con empleados y el congelamiento del Director Deportivo y el Director General. Al unirse todas estas cuestiones, el astro portugués resolvió alejarse del campo de juego hasta nuevo aviso y eso generó una fuerte revolución. Cabe recordar que se negó a jugar ante Al Riyadh y Al Ittihad.

Lo cierto es que, según informó A Bola, Ronaldo vuelve a jugar el sábado contra Al Fateh. Después de solucionarse gran parte de los problemas que lo llevaron a tomar esta drástica decisión tal como indicó el reconocido medio internacional, todo indica que Cristiano regresa a las canchas con la camiseta de Al Nassr este fin de semana por una nueva jornada de la Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo, astro portugués de Al Nassr. (Getty Images)

Según se reveló en estas horas, el luso no viajará a Turkmenistán para el enfrentamiento ante Arkadag por la Champions League Asiática. El objetivo propuesto marca que el crack reaparezca oficialmente en el duelo por el campeonato doméstico para reencontrarse con su público, que tomó postura y se encolumnó detrás de su pelea contra los dirigentes del elenco árabe.

Lo que desató esta situación fue la falta de ambición en fichajes de los dueños de Al Nassr. Al mismo tiempo y también siendo propiedad del PIF de Arabia Saudita, Al Hilal contrató a Karim Benzemá y Cristiano explotó de bronca por la enorme diferencia de aspiración para darle un salto de calidad a los equipos, que cuentan con fondos prácticamente infinitos y capaces de comprar a cualquier jugador.

Cristiano Ronaldo, astro portugués de Al Nassr. (Getty Images)

Por otro lado, también protestó porque había retrasos en los pagos de salarios a empleados y colaboradores del club, hecho que CR7 consideró inadmisible. Y como si no fuera suficiente, les habían impedido tomar decisiones a José Semedo y Simao Coutinho, director general y director deportivo respectivamente. Ahora volvieron a sus funciones habituales y no es casualidad.

Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo y cuánto le falta para llegar a 1.000

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 961 goles convertidos y está a solamente 39 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

DATOS CLAVE

  • Cristiano Ronaldo estuvo de huelga y se negó a jugar dos partidos, tanto ante Al Riyadh como contra Al Ittihad.
  • Ya solucionado el problema, CR7 volverá a las canchas el próximo sábado en el encuentro frente a Al Fateh.
  • Ronaldo acumula 961 goles durante su carrera, por lo que está a solamente 39 de alcanzar el hito máximo: 1.000 gritos.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

