Didier Drogba eligió al jugador que debió ganar el Balón de Oro: “Lo mereció como diez veces”

Didier Drogba es recordado por su faceta como un goleador incuestionable, un delantero feroz, potente y fundamental para explicar el éxito de Chelsea en la década pasada. Hoy, sin embargo, ha dado un giro para convertirse en presentador y la gala del Balón de Oro es uno de sus trabajos de cada año.

El marfileño lo hace cada vez con mayor soltura y naturalidad, y hablar frente a la cámara ya no le afecta para nada. Es por ello que también muestra naturalidad a la hora de ser entrevistado. Justamente, con la gala de 2024 como contexto, Drogba fue entrevistado, y le pidieron que elija un jugador que nunca ganó el Balón de Oro que creía merecedor de hacerlo.

Sin titubeos ni pensarlo ni por un segundo, respondió con absoluta firmeza: “Thierry Henry“. Luego explicó el motivo de su elección: “Lo mereció como diez veces. Creo que era fantástico, en la Premier League y también con la Selección (de Francia)”.

Henry, el múltiple Balón de Oro que nunca fue, según Drogba

“Era excepcional, sus goles en Champions League, ganaba partidos sólo para su equipo. Me refiero… estamos hablando de Thierry Henry, no creo que haya nada más para decir“, cerró.

Thierry Henry y los Balones de Oro que se le escaparon

Entre el 2000 y el 2006, Thierry Henry fue elegido ocho veces como el mejor futbolista del año, en votaciones de la Premier League y también premios nacionales en Francia, incluso por sobre Zinedine Zidane y otras leyendas de la época. Sin embargo, nunca ganó un Balón de Oro.

Luis Figo, Michael Owen, Ronaldo Nazário, Pável Nedved, Andriy Shevchenko, Ronaldinho y Fabio Cannavaro se quedaron con la distinción en esos años y más de una bien podría haber sido para el delantero francés.

Dos destacan por sobre el resto, la del 2001 y la del 2003, temporadas en las que Henry fue campeón con el Arsenal y máximo goleador de la Premier League. Incluso se podría hacer un importante caso con respecto a las ediciones 2004 y 2005, en las que Henry fue el máximo goleador del fútbol europeo y ganador de la Bota de Oro de forma consecutiva.

En cualquier caso, el Balón de Oro nunca llegó a las manos del excelso delantero francés, que es recordado en Arsenal como una de las máximas glorias de toda su historia y el símbolo de la época dorada de Los Invencibles.

