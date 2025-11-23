Con un golazo de chilena en Al Nassr, Cristiano Ronaldo se aleja de Messi en la carrera por los 1.000 goles

Este domingo y por una nueva jornada del campeonato doméstico de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo marcó un golazo de chilena en la victoria de Al Nassr por 4-1 sobre Al Khaleej. A sus 40 años y como si estuviese en su mejor etapa, el crack portugués volvió a acercarse al gran objetivo de los 1.000 goles y le sacó aún más ventaja a Lionel Messi, que lo persigue de atrás pero de cerca.

El delantero pareciera no sufrir el paso del tiempo y se encarga de demostrarlo en reiteradas ocasiones durante todos los fines de semana que hay competición en Medio Oriente y va en busca de un récord nunca antes alcanzado en la historia del fútbol. Sin embargo, bien sabe que su competidor directo no afloja el ritmo y se mantiene expectante y con una racha goleadora muy buena.

Lo cierto es que para sellar el triunfo de Al Nassr, Ronaldo marcó un verdadero golazo de chilena muy similar a aquel todavía recordado en la UEFA Champions League ante Juventus, cuando vestía la camiseta de Real Madrid. Al igual que en sus años más gloriosos y de mayor plenitud, el portugués continúa marcando goles notables y su constancia lo convierte en superlativo.

Con 40 años en su haber, Cristiano lleva 38 goles en lo que va del 2025. Esta impresionante cifra en su estadística individual fiel a su carrera, no hace más que evidenciar que en él la edad es apenas un número y no está directamente relacionada a su rendimiento. En ese sentido, la brecha con los 1.000 goles es cada vez más corta y ahora cada anotación se vuelve más importante.

Cuántos goles tienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 954 goles convertidos y está a solamente 46 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 895 goles y se encuentra a 59 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 105 conversiones.