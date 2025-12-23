La buena noticia que recibió Cristiano Ronaldo desde FIFA a una semana de iniciar el 2026

Una semana falta para que llegue el 2026 y, con ello, el inicio del mercado de pases. Esa ventana de transferencias se presagiaba complicada para Cristiano Ronaldo y el Al Nassr, ya que el club se encontraba bajo una prohibición para registrar jugadores, producto de una deuda que mantenía con el Manchester City.

El conjunto árabe marcha primero en la liga local, pero no iba a ser capaz de mejorar el plantel para la segunda mitad de temporada, ya que debía el pago de 9 millones de euros por el fichaje de Aymeric Laporte, un monto que debía pagar el 31 de agosto pasado. A raíz de no haberlo hecho, FIFA había tomado la decisión de imposibilitarle el registro de cualquier nuevo jugador que ficharan.

Al Nassr podrá fichar jugados en el mercado de enero, tras levantarse su sanción.

Sin embargo, esta semana se dio conocer el nuevo veredicto de FIFA, que confirma que el club ya se encuentra en regla y podrá fichar y registrar jugadores en caso de así desearlo durante el mercado de enero. Con la salida de Sadio Mané a la Copa Africana de Naciones, puede que así lo necesite.

Cristiano Ronaldo busca su primer título en Arabia

Desde su llegada a Arabia Saudita en enero del 2022, Cristiano Ronaldo todavía no ha podido celebrar ningún campeonato con el Al-Nassr, ni a nivel local ni a nivel continental. De momento, marcha líder de la Liga Árabe y está en zona de clasificación a los Playoffs de la Champions Asiática, por lo que la segunda mitad de temporada será clave.

Además, con los 38 goles que lleva en lo que va del año calendario, Cristiano Ronaldo acumula 954 goles convertidos en toda su carrera y está a solamente 46 de la marca de 1000 goles, el gran objetivo que le queda en su carrera, junto a la de disputar su última Copa del Mundo.

