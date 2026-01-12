En medio de las negociaciones con Benfica, Simeone rompió el silencio sobre Thiago Almada: “Lo necesitamos”

No caben dudas que uno de los fichajes que peor salieron en el último tiempo fue el de Thiago Almada al transformarse en refuerzo de Atlético de Madrid a mediados de 2025. Apenas 6 meses más tarde y con vistas hacia la Copa del Mundo 2026, podría darse su salida de la institución en este mercado de pases pero el propio Diego Simeone rompió el silencio sobre el ’10’ Colchonero.

Desde su arribo al conjunto rojiblanco, el oriundo de Fuerte Apache no consiguió tener continuidad durante un buen lapso de tiempo para poder demostrar sus cualidades técnicas. Además, en un equipo que tiene como fortaleza el despliegue físico, el surgido de las divisiones inferiores de Vélez tiene un argumento menos para convencer al Cholo para ser una pieza clave del equipo.

Lo cierto es que el entrenador argentino se refirió al presente del ex Botafogo y Lyon. “Es un chico que juega muy bien“, sentenció sin titubear en una primera instancia para dejar en claro su opinión. “Tiene características como se vieron en el final del partido del otro día, sobre todo cuando jugamos contra un equipo bajo“, profundizó ante el estilo futbolístico que aporta Almada.

Thiago Almada, futbolista argentino de Atlético de Madrid. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el director técnico amplió su discurso al respecto. “Tiene esa posibilidad de tener visión de juego y asistir como asistió a Julián en la última jugada del partido“, añadió Simeone sobre los puntos fuertes del talentoso volante ofensivo. “Está claro que lo necesitamos de la mejor manera“, volvió a insistir pocos segundos más tarde.

Benfica negocia por Thiago Almada

Cabe recordar que, según adelantó BOLAVIP, Benfica negocia por Thiago Almada. En las últimas horas este medio averiguó que el gigante de Portugal inició las tratativas formales para quedarse con el habilidoso que irrumpió en la Selección Argentina y pica en punta para disputar el próximo Mundial, aunque para eso debe tener continuidad y es lo que no consiguió en el Aleti.

Thiago Almada, futbolista de la Selección Argentino. (Getty Images)

Teniendo en cuenta que restan apenas 5 meses para la Copa del Mundo y el futbolista busca una resolución lo antes posible, Benfica busca un préstamo con opción de compra. Esto se debe a que no cuenta con el presupuesto suficiente para realizar una transferencia definitiva en este momento, pero si se ejecuta en la próxima temporada podría afrontar la inversión sin grandes problemas.

