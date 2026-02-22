Desde Nueva Zelanda confirman que negocian con River y Boca para jugar amistosos

El alcance que tienen River y Boca es mundial. Sin ir más lejos, en el último Mundial de Clubes, que se celebró en Estados Unidos en 2025 y por primera ve tuvo 32 participantes, los dos clubes más populares de Argentina dejaron en claro la masividad que tienen en todas partes del mundo. Tribunas repletas y una pasión desbordante.

Ante esta situación, no es descabellado que sean varios los clubes del mundo que los busquen para jugar partidos amistosos. En esta oportunidad es el alcalde de Auckland de Nueva Zelanda el que confirmó que está en la búsqueda de los dos clubes más populares de Argentina para que visiten su ciudad y enfrenten al equipo con el que está identificado.

Wayne Brown, alcalde de Auckland afirmó que hay negociaciones para que algunos de los equipos grandes de Argentina se midan ante Auckland FC: “Tenemos un muy buen equipo aquí con el Auckland FC y Buenos Aires es la casa de los campeones del mundo, así que hay una chance de que podamos tener a San Lorenzo, Boca o River enfrentando a nuestro equipo, ya estamos trabajando con Buenos Aires para ello“.

Cabe destacar que Auckland FC se desempeña en la liga de Australia y allí marcha segunda actualmente. Por otro lado, no debe confundirse este equipo con Auckland City, que sí milita en la liga neozelandesa y además es bien conocido en Argentina por haber igualado 1 a 1 ante Boca en el Mundial de Clubes 2025.

Wayne Brown con la camiseta de Auckland FC. (Foto: Getty).

¿Cuándo podrían ser estos amistosos?

Si bien las negociaciones son incipientes, existe la posibilidad de realizarlos durante la próxima pretemporada, que justamente será con el Mundial 2026 como gran protagonista. Pese a la importancia de dicho evento, los clubes deberán continuar con sus preparaciones.

Publicidad

Publicidad

ver también Óscar Córdoba liquidó a un compatriota: “Le falló a Boca”

DATOS CLAVE