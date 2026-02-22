Óscar Córdoba liquidó a un compatriota: “Le falló a Boca”

A lo largo de su historia, Boca tuvo grandes arqueros. Óscar Córdoba es uno de los más determinantes de todos los tiempos, fue pieza clave del equipo de Carlos Bianchi que lo ganó todo entre fines de los 90 y comienzos de los 2000. El oriundo de Cali fue uno de los colombianos que dejó su huella en aquel equipo, en el que también estaban Jorge Bermúdez y Mauricio Serna.

Si bien ellos fueron los pioneros, en Boca también hubo otros colombianos más adelante que siempre fueron bien recibidos por los hinchas, aunque cada uno hizo su historia. El que tuvo altos y bajos con los fanáticos del Xeneize fue Edwin Cardona, que pasó por el club entre 2017 y 2021, con una cesión al extranjero en el medio.

Córdoba contó cómo fue su cruce con Cardona

En diálogo con canal Red de Colombia, el arquero contó: “Me encontré con Edwin y me dijo ¿Qué tienes contra mí? Y yo le dije ‘le fallaste a algo que yo siempre respeté. Te fuiste a Medellín a una situación familiar en etapa del Covid cuando nosotros agarramos nuestro trabajo por encima de cualquier otra situación“.

“Usted fue a Medellín, Boca jugaba en Brasil y no pudo pasar a la próxima ronda. Esa decisión de Cardona para disfrutar de una situación familiar y no estar en Boca. Para mí es una falta para todo lo que nosotros construimos en Boca“, completó Córdoba.

Edwin Cardona. (Foto: Getty).

¿A qué partido se refiere Córdoba?

Óscar Córdoba se refiere a la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2021 en la que Boca enfrentó a Atlético Mineiro. Cardona se la perdió por haber viajado a Colombia por una situación familiar, pero como en ese entonces había restricciones por el Covid no pudo regresar a tiempo. Cabe recordar que el Xeneize cayó por penales tras igualar 0 a 0 en ambos encuentros.

