El Cholo Simeone se enojó en plena rueda de prensa ante una consulta sobre Julián Álvarez: “¿En serio me estás preguntando?”

No hay dudas de que no es el mejor momento de Julián Álvarez desde que emigró a Europa. A pesar de que los números marcan un presente regular, su estadística goleadora en Atlético de Madrid es realmente muy buena y hoy está lejos de eso. Sin embargo, Diego Simeone salió al cruce para defender al delantero argentino tras una polémica pregunta en rueda de prensa.

En lo que va del ciclo 2025/26, la Araña acumula 11 goles y 5 asistencias en 28 partidos disputados de manera oficial. No obstante, en los últimos compromisos su nivel no fue el mismo que antes y los hinchas se lo hacen sentir durante los encuentros y las redes sociales. En ese sentido, un periodista hizo una consulta que al Cholo no le gustó y no tardó en marcar su tajante postura.

Lo cierto es que, en la conferencia de prensa protocolar en la previa de un cotejo, el entrenador albiceleste recibió una pregunta controversial sobre Álvarez. “¿En serio me estás preguntando eso?”, fue la primera respuesta de Simeone con un claro tono de enojo y disgusto. “Se cree en Julián por el nombre que tiene, por la trayectoria y la jerarquía que tiene“, sentenció sin lugar a debate.

De esta manera, el Cholo dejó en claro su respaldo total a la Araña. A pesar de que su actualidad no es la que acostumbró durante su primer año y poco más en el conjunto colchonero, el líder del proyecto futbolístico desde hace una década y media se encolumnó detrás del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y le demostró su fidelidad en un momento complicado.

Instantes después, Simeone hizo referencia al déficit que atraviesa el Aleti en la zona ofensiva. “Interpretar el último tramo de la mejor manera te hace ser diferencial. Con el trabajo y el compromiso que tiene el equipo, encontraremos los caminos que necesitamos para concretar, que de eso se trata el juego“, manifestó el director técnico con pasado en River y Estudiantes de La Plata.

Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid.

No conforme con eso, después redobló la apuesta y fue por más. “Lo único que importa son los resultados“, expresó sin titubear ante el posible qué dirán. “Después, todo lo que pueda pasar en el andar, son situaciones que pueden suceder, con la salida de algún futbolista y con la llegada de otro“, agregó pocos segundos más tarde ante algunos rumores en el ambiente.

