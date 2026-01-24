La confesión de Eduardo Domínguez mientras Boca avanza por Ascacibar: “Estudiantes necesita vender”

Tal como adelantó BOLAVIP, Boca avanza en las negociaciones por Santiago Ascacibar como posible refuerzo en este mercado de pases. El interés es concreto, el futbolista está abierto al traspaso y solo resta llegar a un acuerdo con Estudiantes de La Plata para que permita liberar al capitán y máximo referente del plantel que en diciembre viene de ser bicampeón del fútbol argentino.

El Pincha pretende 7 millones de dólares, pero sin importar la forma de la operación. Este ítem importa mucho porque gusta mucho Brian Aguirre, quien podría ser utilizado como moneda de cambio ante una probable salida de Edwin Cetré, abaratando así el costo del arribo del mediocampista. En ese sentido, durante el viernes hubo dos reuniones para acercar a las partes.

Lo cierto es que al término del empate 1-1 ante Independiente por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, Eduardo Domínguez rompió el silencio. En la conferencia de prensa fue consultado sobre la eventual venta de Ascacibar a Boca y, sin titubear, hizo una confesión. “Estudiantes necesita vender y potenciar“, sentenció el entrenador dejando abierta la puerta a la salida del volante.

Santiago Ascacibar, mediocampista de Estudiantes, con la camiseta de Boca. (Gemini IA)

Pocos segundos más tarde, el director técnico hizo hincapié en la situación que transita Santiago y manifestó: “Hay jugadores que necesitan el salto personal. No voy a ser egoísta“. Inmediatamente después, también sostuvo: “El Ruso ama a Estudiantes, creció acá“. Pero al final de cuentas, gambeteó la resolución final y fue ahí cuando Eduardo deslizó: “Es una decisión personal“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Me parece lo más normal del mundo que Boca y River busquen a nuestros jugadores“, detalló sobre Ascacibar y Cetré, respectivamente. “Ante eso, Estudiantes siempre estuvo a la altura. Ellos compran y tienen el poder económico“, soltó durante la rueda de prensa el entrenador del León.

Publicidad

Publicidad

Una imagen que sorprendió a todos fue la emoción de Ascacibar al término del partido. El futbolista de 28 años fue captado por una de las cámaras, mientras se abrazaba con su círculo íntimo y no podía controlar sus sentimientos. Cabe destacar que pudo haber sido su último partido en Estudiantes, si las negociaciones con Boca avanzan positivamente y de manera rápida.

Tweet placeholder

ver también El gesto de Ascacíbar que lo acerca a Boca: reunión urgente y lo que pide Estudiantes

Qué dice el entorno de Ascacibar sobre el interés de Boca

Según pudo saber BOLAVIP días atrás, en el primer intento de parte de Riqueme de sumarlo este mercado, el entorno de Ascacibar es el que más insiste en que puede darse su arribo a Boca. Bien se sabe desde hace años y hasta confesado por el propio futbolista que su hermano es fanático del Xeneize y en reiteradas oportunidades le pidió que vista la camiseta azul y oro.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, en el pasado nunca se concretó su llegada a Casa Amarilla. Ahora, Boca volvió a la carga por su ficha. Según TyC Sports, la representación de Ascacibar lo cotizó en 6.5 millones de dólares.

DATOS CLAVE